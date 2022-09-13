Iniziativa a sostegno della categoria dei ristoratori e dei pescatori locali, che più di tutti hanno subito gli effetti negativi della pandemia

Continuano le iniziative e gli eventi del Flag dello Stretto Tirreno 2, dopo la tappa di Villa San Giovanni, giovedì 15 settembre alle ore 20:30, il Flag sarà in piazzetta Santa Maria a Ricadi, con l’evento “Vivere con il mare, valorizzare il patrimonio costiero”, iniziativa collegata ad “Azzurro di Calabria”. Una kermesse voluta dal sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi e dal presidente del Flag, Antonio Alvaro. Questa iniziativa è a sostegno della categoria dei ristoratori e dei pescatori locali, che più di tutti hanno subito gli effetti negativi della pandemia e del Covid-19. Attività sostenuta dall’assessorato alle politiche agricole della Regione Calabria e dall’assessore Gianluca Gallo, con il coordinamento del direttore generale Giacomo Giovinazzo, che saranno presenti alla tappa di Ricadi. Con questa attività si vuole mettere in relazione i pescatori con gli imprenditori della ristorazione, per incentivare un maggior consumo del pesce povero, quello azzurro. Il Flag dello Stretto avvia una iniziativa che promuove e premia, mettendoli in rete, i ristoranti che si impegnano a trattare il pesce azzurro a “miglio zero”.



Ad un anno si è giunti alla verifica, il ristorante che ha acquistato maggior quantitativi di pesce azzurro a miglio zero avrà come riconoscimento “La Sardina D’oro”, realizzata dall’orafo Gerardo Sacco. La serata vedrà anche la partecipazione e il contributo di Fortunato Cozzupoli, direttore del Flag dello Stretto; della biologa nutrizionista Maria Tommasello; di Antonio Leonardo Montuoro, presidente dell’Accademia della Dieta Mediterranea; del presidente dell’Accademia Internazionale del Bergamotto, Vittorio Caminiti, che presenterà il progetto “Ristoranti a miglio zero”. A condurre l’evento sarà la giornalista Eva Giumbo. E poi “Il tipico calabrese e il mare, nell’arte orafa”, sfilata di gioielli a cura del maestro orafo Gerardo Sacco. Cooking show con Corrado Rossi e lo chef Roberto Spizzirri.