Si tratta di Concetta Cirillo e Anna Serratore dipendenti di Callipo Conserve Alimentari decorate nel corso di una cerimonia avvenuta a Catanzaro

Sono Concetta Cirillo di San Nicola da Crissa e Anna Serratore di Francavilla Angitola le due nuove Stelle al Merito tra i dipendenti Callipo nominate oggi. La cerimonia ufficiale per nominare i “ Maestri del Lavoro” indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolta, infatti, come da tradizione nella giornata dedicata alla Festa del lavoro, presso la sede della Prefettura di Catanzaro. [Continua in basso]

Ogni anno la prestigiosa decorazione viene conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro, ai dipendenti di imprese pubbliche o private che hanno mostrato particolare capacità, laboriosità e buona condotta morale sul luogo di lavoro, su segnalazione dell’azienda di appartenenza.

Sono in totale 20 i dipendenti Callipo che nel corso degli anni hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, una prassi oramai consolidata per l’azienda che di anno in anno segnala alla Direzione Regionale del Lavoro per la Calabria i propri dipendenti meritevoli tra quelli che hanno raggiunto una presenza di oltre 25 anni e che sono diventati veri ambasciatori della storia, tradizione e qualità Callipo