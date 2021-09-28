Il commissario ad acta: «L’unanimità di consensi espressa dall’assemblea testimonia la fiducia in una personalità riconosciuta forte, determinata»

«Il valore dell’impegno personale e delle capacità professionali trovano, come in questo caso, il naturale sbocco in nuovi e prestigiosi traguardi, emblemi di fiducia e consensi conquistati con dedizione e sacrificio, con idee forti ed azioni concrete, con risultati importanti e tangibili». Apre così il suo messaggio di augurio a Giovanni Cugliari, neo eletto presidente regionale di Cna, il commissario ad acta per gli accorpamenti delle Camere di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Bruno Calvetta. [Continua in basso]

«L’unanimità di consensi su Giovanni Cugliari espressa dall’assemblea – continua Calvetta – testimonia la fiducia in una personalità riconosciuta forte, determinata, capace di ben rappresentare l’identità della stessa associazione e gli interessi della categoria in un quadro più ampio di aspettative e tutele coerente con la pianificazione di uno sviluppo integrato di imprese e territorio. La storia personale e professionale di Giovanni Cugliari, uomo determinato e imprenditore di successo, rassicurano in questa direzione e nella continuità di dialogo con Cna, rinvigorito da nuovo entusiasmo e rinnovata partecipazione. Sono certo – continua il commissario – che il valore della sua competenza e della sua esperienza saranno fondamentali per dare continuità alle azioni e impulso a nuovi obiettivi, nell’ottica di rendere consumatori, cittadini, istituzioni sempre più consapevoli di oneri e diritti, sempre più inclini al dialogo e a percorsi di coesione per assicurare alla comunità crescita e benessere economico e sociale. Si apre ora una grande stagione di riforme che richiede coesione e impegno in una programmazione sostenibile e come nella gestione per ottimizzare l’uso delle risorse e i risultati. Una grande sfida che investe le Camere di commercio di Catanzaro-Crotone e Vibo Valentia in un momento interno altrettanto importante e delicato, quello che le porterà all’accorpamento dei tre Enti con la formazione di una Camera unica».

Infine, Calvetta si dice certo che «anche in questo percorso troveremo nel presidente Giovanni Cugliari un interlocutore attento e capace, con la sua notoria lungimiranza e la sua concretezza, a sostenere un processo di cambiamento che deve rappresentare, con il contributo di tutti, una nuova sfida per il sistema camerale e una nuova frontiera di crescita e di opportunità per imprese e territori, nella consapevolezza – conclude il commissario – che è il gioco di squadra che oggi fa la differenza per una crescita inclusiva che sia moltiplicatore di lavoro, occupazione, benessere, innovazione e competitività».