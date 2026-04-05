Il dato ufficiale certifica il superamento dei livelli del 2022 dopo la pandemia. Ma nei distributori di Vibo il diesel ha già toccato valori più alti rispetto alle medie nazionali, segnando un ulteriore scarto rispetto al resto del Paese
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Il dato ufficiale: il prezzo del gasolio in Calabria ha superato il massimo storico in Italia: 2,169 euro al litro. E già così la notizia fa “paura”. Ma la realtà è ancora più allarmante, perché nel Vibonese già ieri il prezzo del diesel al self-service, in alcuni distributori, era oltre 2,25 euro al litro. Insomma, un record nel record.
Il quadro nazionale
Tornando alle classifiche nazionali, a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, il prezzo del gasolio ha superato il massimo storico in tre territori italiani: Calabria, Lombardia e Alto Adige.
Una soglia critica, che non veniva toccata dal marzo del 2022, con la guerra in Ucraina. E che presto, continuando così, verrà raggiunta e oltrepassata anche nelle altre Regioni italiane.
Il precedente del 2022
Il record del 2022 superato
Il precedente record è del 14 marzo 2022: in media, in Italia, un litro di gasolio costava 2,154 euro. È stata l’unica settimana (tra il 14 e il 22 marzo 2022) con il prezzo superiore a 2,1 euro al litro: poi è scattato il taglio accise (di 30,5 cent al litro) promosso dal governo Draghi, con i listini del diesel che sono scesi anche sotto i due euro.
Calabria in testa
Come accennato, il valore record, oggi, è stato superato in Calabria, Lombardia e Provincia di Bolzano, secondo le rilevazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy. È la Regione del Sud quella con il gasolio più caro, a 2,169 euro al litro. A seguire, Lombardia e Bolzano con 2,157 euro al litro. E a Vibo, purtroppo, va pure peggio.