L'evento si è tenuto a Sant’Antonio Abate (Napoli) dove è risultata tra i pochi partecipanti riconfermati dall’edizione dello scorso anno

Quando passione, dedizione e una costruttiva ambizione — capace di rinnovarsi continuamente — incontrano il talento e l’impegno nel coltivarlo, il risultato è difficile da eguagliare, soprattutto per le soddisfazioni che può regalare. Sono questi gli ingredienti che hanno reso grande Irene Malfarà, proprietaria della pizzeria “Miseria e Nobiltà” di Parghelia. Una nuova soddisfazione si aggiunge al suo già prestigioso percorso: lo scorso 25 novembre, Irene è stata insignita della seconda stella.

L’evento

Tra chef pizzaioli e protagonisti dell’alta cucina, il 25 novembre si è svolta, all’interno del Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate (Napoli), la seconda edizione della “Notte delle Stelle”, esclusivo galà internazionale ideato e organizzato da Vincenzo Varlese. Una giornata interamente dedicata ai migliori maestri dell’arte bianca.

Tra loro, Irene Malfarà si conferma ancora una volta come una delle eccellenze vibonesi nel mondo della pizza. La già pizzaiola stellata è stata infatti tra i pochi partecipanti riconfermati rispetto all’edizione precedente, un risultato di rilievo considerando che la stella, di anno in anno, può anche essere revocata. Irene, invece, ha brillato ancora una volta tra le “stelle” presenti, distinguendosi per qualità costante, ricerca e una proposta gastronomica capace di connettere tradizione e innovazione.