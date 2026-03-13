La Regione Calabria ha pubblicato le graduatorie provvisorie relative alle procedure di avviamento a selezione finalizzate all’assunzione di 35 lavoratori alla Provincia di Vibo Valentia. I provvedimenti, adottati riguardano i Tirocinanti di Inclusione Sociale (Tis), ex percettori di mobilità in deroga, e prevedono contratti a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali) nell’ambito del Ccnl Funzioni locali.

Nel dettaglio le graduatorie provvisorie riguardano tre profili professionali: 8 posti per uscieri e professioni assimilate; 12 posti per addetti ai servizi di pulizia degli uffici; 15 posti per manovali che saranno impiegati nella manutenzione delle strade provinciali e degli edifici scolastici di competenza dell’ente.

Le procedure rientrano nel più ampio percorso avviato dalla Regione Calabria per favorire la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale, molti dei quali impegnati da anni negli enti locali.

«Si tratta di un risultato particolarmente significativo per l’ente provinciale – ha commentato il presidente della Provincia di Vibo, Corrado Antonio L’Andolina -: un numero di assunzioni di questa portata non si registrava da diversi lustri. Un intervento strutturale che consentirà non solo di dare stabilità lavorativa a 35 lavoratori, ma anche di rafforzare concretamente l’organico della Provincia in settori fondamentali per i servizi ai cittadini. L’avvio di queste procedure rappresenta un risultato molto importante per la Provincia di Vibo Valentia e segna, dunque, un passaggio significativo nel percorso di potenziamento dell’ente. Il risultato è stato reso possibile grazie alla determinazione nelle scelte politico-amministrative e alla sapiente opera di gestione finanziaria che negli anni ha consentito di consolidare condizioni tali da rendere possibile un passaggio tutt’altro che scontato».

L’Andolina ha poi aggiunto: «Sono felice di avere offerto il mio contributo per raggiungere questo obiettivo che, da un lato, pone fine a un lungo periodo di precariato garantendo stabilità e dignità lavorativa a tanti lavoratori, e dall’altro consente di potenziare un organico da tempo cronicamente sottodimensionato, anche a causa delle note vicende economiche che hanno interessato l’ente. Ai neo dipendenti rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che il loro contributo sarà importante per migliorare i servizi e l’operatività della Provincia».

Nella stessa nota, l’Amministrazione provinciale informa che «la versione completa delle graduatorie pubblicate è consultabile dagli aventi diritto presso il Centro per l’Impiego di Vibo Valentia. Questa modalità di pubblicazione è stata adottata per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I candidati che ritengono errata la propria posizione in graduatoria potranno presentare istanza di riesame entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, inviando richiesta tramite Pec al Centro per l’Impiego di Vibo Valentia. Decorso tale termine senza ricorsi, le graduatorie diventeranno definitive e si procederà all’avvio dell’iter contrattuale alla Provincia».