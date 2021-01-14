Una nuova ed emozionante sfida per il network LaC e per la società editoriale Diemmecom. Da oggi il tasto rosso sul telecomando permetterà di entrare in un mondo di contenuti multimediali. Un modo più coinvolgente di guardare la televisione con nuove funzionalità e servizi sempre più interattivi

Dopo il passaggio al Digitale Terrestre (DTT), il network LaC compie un altro passo importante nel percorso di trasformazione digitale mettendo a disposizione degli utenti l’intero palinsesto attraverso un servizio innovativo, semplice e intuitivo.

LaC Play, il nuovo servizio on demand con tecnologia HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), disponibile sulla rete ammiraglia LaC Tv al canale 19 del Digitale Terrestre, da oggi consentirà a tutti i telespettatori di diventare i protagonisti dell’esperienza televisiva, di scegliere cosa guardare e riguardare in qualsiasi momento.

LaC Play arriva prima

Come le principali emittenti televisive nazionali Mediaset, Rai, Discovery e Sky, LaC è in grado di offrire un servizio di tv on demand su tecnologia HBBTV, primo network in assoluto in Calabria e presto visibile nel resto d’Italia con l’imminente lancio dell’app e dei servizi integrativi che arriveranno con i prossimi rilasci. Una presenza che marca un grandissimo risultato nella storia delle emittenti regionali e che aprirà nuovi spazi per la sperimentazione e l’innovazione. Con LaC Play, infatti, la valorizzazione delle eccellenze culturali e creative del nostro territorio sarà ancora più concreta.

LaC si aprirà ancora di più all’industria culturale e al suo mondo offrendo nuovi spazi per case di produzione, videomaker, autori, sceneggiatori, registi e a tutti coloro che vogliono rendere fruibili al grande pubblico calabrese i propri contenuti di valore.

LaC Play sarà disponibile anche attraverso l’app dedicata, per tutti gli smartphone e i tablet, scaricabile gratuitamente per i sistemi iOS e Android.

Questo nuovo servizio evolverà costantemente, con successivi rilasci, nuovi titoli e nuove funzionalità. Nelle prossime settimane, infatti, ci saranno ulteriori aggiornamenti, grazie ai quali si potranno ricevere contenuti selezionati in base alle preferenze mostrate, notifiche e molto altro ancora.

LaC Play: il nuovo mondo del network LaC che cambia il modo di guardare la tv

Il bollino rosso in basso a sinistra del televisore permetterà di immergersi in una nuova esperienza televisiva ricca di contenuti multimediali. All’apparire del bollino sullo schermo televisivo, basterà cliccare sul tasto rosso del telecomando per accedere al servizio on demand LaC Play, rivedere i programmi in libreria e far ripartire quelli in onda con la funzione Restart, partecipare ai sondaggi interattivi e accedere agli altri canali del network LaC.

«Per tutti noi, LaC Play è una sfida che – sottolinea il Direttore Generale ed Editoriale della Diemmecom, Maria Grazia Falduto – passa inevitabilmente attraverso l’innovazione delle nostre piattaforme e dei nostri processi. Una strategia digitale, che sappia guardare lontano e alle esperienze più innovative nazionali ed internazionali, è divenuta imprescindibile per le aziende che vogliono sviluppare la propria competitività sul mercato dell’informazione e dell’industria culturale. L’offerta di piattaforme, prodotti e servizi innovativi, di qualità e attenti alle richieste dei nostri utenti sono gli ingredienti fondamentali della nostra ricetta».

«Nonostante la pandemia abbia completamente stravolto e messo a dura prova il nostro modo di vivere e l’intera economia, – prosegue il direttore editoriale, Maria Grazia Falduto – il nostro Gruppo ha affrontato con prontezza e determinazione questa fase così delicata, confermando tutti gli investimenti intrapresi per difendere l’azienda e l’occupazione».

Domenico Maduli, Editore del network LaC, ha commentato questa iniziativa con soddisfazione e ottimismo: «In questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza nel panorama dell’informazione, investito importanti risorse nel sistema produttivo e valorizzato l’approccio creativo. LaC Play rappresenta un punto di partenza – e non di arrivo – per la storia del nostro network, un servizio che riflette l’ambizione dei vertici aziendali e l’eccellenza del team di lavoro, il modo migliore per dimostrare il nostro quotidiano impegno verso i nostri utenti; un impegno per nulla scontato in una regione, la Calabria, che vive in un continuo stato di emergenza e di crisi socioeconomica. LaC Play sarà una nuova esperienza televisiva: informazione, intrattenimento, cultura, musica e molto altro, tutto disponibile gratuitamente, sempre e ovunque. Un salto in una dimensione che ci consentirà di allargare la portata del nostro network e di offrire a tutti gli utenti, che quotidianamente seguono le nostre piattaforme, nuove esperienze di interazione».

«Oggi è quindi il primo giorno di una nuova fase – conclude l’Editore – una fase di respiro più nazionale, orientata allo sviluppo di piattaforme multimediali che mi rende fiducioso per il futuro. Tutti noi del network LaC siamo sempre più impegnati ad ascoltare e interessare le nuove generazioni, a investire con forza nell’innovazione tecnologica, nei nuovi contenuti e nei linguaggi digitali e dei social media, consapevoli che sia questa una delle sfide chiave per assicurare lo sviluppo sostenibile del network LaC e il futuro nei prossimi anni».

Tasto rosso: come funziona

Per entrare nel mondo LaC Play e godere di tutti suoi vantaggi, sarà necessario verificare che il modello della Tv sia compatibile tra quelli abilitati per la connessione ad internet.

L’esperienza interattiva inizierà subito se si possiede uno dei seguenti TV:

televisore compatibile con lo standard HBBTV;

televisore con il Bollino Lativù



Clicca qui per vedere l’elenco dei televisori abilitati a LaC Play



In pochi semplici passi sarà possibile accedere ad un’infinità di contenuti sempre nuovi.

Basterà:

connettere la TV ad internet;

sintonizzare la TV sul canale 19 del Digitale Terrestre;

premere il tasto rosso del telecomando appena compare il bollino in basso a sinistra del teleschermo.

LaC Play. Accedi e ti accende.

Vista il sito> info.lacplay.it