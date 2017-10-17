L’importante riconoscimento gli è stato assegnato dalla “International University of Peace Switzerland”

Il maestro orafo Michele Lo Bianco, ha ricevuto a Pescara, un’altra prestigiosa onorificenza internazionale. Infatti, con decreto presidenziale del dottore Valerio Giovanni Ruberto, presidente federale dell’Universum Academy Switzerland, è stato nominato “Ambasciatore di Pace nel Mondo”. Al neo ambasciatore sono giunte le più vive congratulazioni di tutto il Consiglio Accademico.

La nomina è stata ufficializzata sabato 14 ottobre in occasione del Gran Galà della Universum che si è tenuta al Gran Hotel di Montesilvano (Pescara). Al neo Ambasciatore di Pace, Michele Lo Bianco, sono giunte le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio accademico della “International University of Peace Switzerland”.

Michele Lo Bianco è nato a Vibo Valentia dov’è titolare della Lbm Creazioni, azienda orafa artigianale che crea pezzi unici unendo tradizione e innovazione. Dopo gli inizi, da piccola bottega artigianale, la Lbm Creazioni è divenuta oggi un’azienda leader per la creazione di gioielli unici che rappresentano un vanto non solo per la regione Calabria ma per tutta l’Italia. Il maestro orafo Lo Bianco si definisce solo un “artigiano” e questo la dice lunga sull’unicità di questo giovanissimo e straordinario protagonista del nostro tempo. Innumerevoli sono i suoi successi e i riconoscimenti nazionali ed internazionali che hanno confermato il suo straordinario talento. Tra questi vengono menzionati: il premio internazionale “Professionisti di Calabria ”; il premio internazionale “Eccellenze calabresi”; il premio speciale “Artigiano dell’anno” quale miglior orafo calabrese e poi la medaglia d’argento del Presidente della Repubblica Italiana; la medaglia di bronzo del Presidente del Senato; la medaglia d’argento del Presidente della Camera e tanti altri.

Nel 2013 arriva il riconoscimento della Camera regionale della Moda della Calabria e nel 2015 l’onorificenza che lo consacra “Maestro d’arte”. “E’ stata una grande emozione ottenere questa prestigiosa onorificenza ed un grande onore riceverla. Con profonda e sincera gratitudine – ha affermato l’orafo Lo Bianco – voglio ringraziare il dottore Valerio Giovanni Ruberto e il presidente regionale Emanuele Aloisi, mentre un caloroso abbraccio va alla scrittrice Anna Laura Cittadino”.