L'niziastiva si terrà lungo l'asse commerciale di Corso Vittorio Emanuele III dal 25 novembre al 30 dicembre prossimi

Assegnate dal Comune di Vibo Valentia le nove casette in legno per il Mercatino di Natale 2022 da tenersi lungo l’asse commerciale di Corso Vittorio Emanuele III dal 25 novembre al 30 dicembre prossimi. I soggetti assegnatari sono tenuti al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico e al versamento di 300,00 euro. L’affidamento è stato ufficializzato con determina dirigenziale della responsabile di settore Adriana Teti. Ecco dunque i nove assegnatari che entro i termini previsti hanno manifestato interesse: Giuliano Domenico – ditta individuale, sede legale Rutigliano (Bari)-vendita fiori artificiali; Salvatore Alessandria – ditta individuale, sede legale Soriano Calabro – vendita di ceramica prodotta artigianalmente a Mesoraca; Pro loco Vibo Valentia – Associazione- esposizione prodotti tipici natalizi e informazione turistica; Liliana Pugliese – azienda agricola, sede legale a Vibo Valentia – vendita olio extra vergine di oliva; Marianna Francolino – ditta individuale – sede legale Vibo Valentia – vendita piante, fiori e articoli natalizi; Associazione “La Goccia” – azienda agricola Junceum – vendita prodotti agricoli, street food, attività didattico divulgativa relativa ad ambiente e territorio, laboratori tematici; Carmelo Venerando Calì – ditta individuale, sede legale Catania – vendita croccante siciliano; Antonino Miraglia – ditta individuale, sede legale Catania – vendita dolciumi; Daniela Davola – hobbista- esposizione decori natalizi e gioielli realizzati in sughero. [Continua in basso]

Nella determina, la dirigente ricorda che l’Ufficio Suap di Palazzo Luigi Razza, su indirizzo della giunta comunale, ha indetto, a suo tempo, una «procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento dei Mercatini di Natale 2022, da tenersi lungo l’asse commerciale di Corso Vittorio Emanuele III dal 25 novembre al 30 dicembre 2022. I termini per la presentazione delle domande erano stati fissati alle ore 12 del 16 novembre scorso, ma – si legge sempre nella determina -, al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici e dei rappresentanti di associazioni interessati ad ottenere una casetta del Mercatino di Natale, è stata disposta la riapertura dei termini entro le ore 12 del 23 novembre. E, dunque, alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse sono pervenute nove istanze». Da qui l’assegnazione delle casette.

