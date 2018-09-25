<p>Grande festa a <strong>Monterosso Calabro</strong>. Sindaco e assessori, unitamente alla delegazione premiata, hanno voluto presentare al pubblico<strong> il premio Green Carpet fashion award</strong>, conosciuto come l’<strong>Oscar della moda sostenibile</strong>, ricevuto a<strong> Milano dalla Camera Nazionale Moda Italia</strong>. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune e per l’occasione sono arrivati a Monterosso il <strong>prefetto di Vibo Valentia Giuseppe Gualtieri</strong>, l’assessore all’Urbanistica della <strong>Regione Calabria Franco Rossi,</strong> il comandante dei carabinieri della Compagnia di <strong>Serra San Bruno Marco Di Caprio,</strong> il <strong>maresciallo</strong> della locale Stazione<strong> Giuseppe Fortunato,</strong> il parroco <strong>don Oreste Borrelli,</strong> la Croce Rossa, la Protezione civile, il presidente del Parco delle Serre Pino Pellegrino e molti sindaci del Vibonese che hanno voluto portare il saluto ed esprimere le loro congratulazioni per l’Oscar ricevuto alla scala di Milano. Insieme a loro<strong>, i cittadini di Monterosso,</strong> ai quali l’amministrazione comunale ha voluto consegnare il premio come <strong>custodi della tradizione dell’arte della tintura dei vestiti</strong>. Visibilmente emozionato il <strong>sindaco, Antonio Lampasi,</strong> che ha voluto ringraziare i presenti e raccontare la serata trascorsa alla<strong> Scala di Milano.</strong> I complimenti a tutta la comunità sono arrivati anche dal prefetto Giuseppe Gualtieri, che ha auspicato che Monterosso sia da esempio per tutti i comuni della provincia in modo tale da far venir fuori tutto quello c’è di bello nei nostri territori, e dall’assessore regionale Franco Rossi il quale ha auspicato che tutta la Calabria riparta dai piccoli borghi e dalle sue tradizioni. La serata si è chiusa con l’inno che ha accompagnato la delegazione monterossina durante tutta permanenza a Milano,<em><strong> “samu jamu, amu jamu”</strong></em> (se dobbiamo andare, dobbiamo andare) slogan coniato dal “capopopolo”<strong> Giacomo Puzzello. </strong></p>\n\n \n\n<p><strong><div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/eXNF20FpzIs" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29002"></div>\n\n</strong></p>\n\n \n\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">LEGGI ANCHE</span>: <a href="https://www.ilvibonese.it/economia-e-lavoro/12599-miniere-vestiti-monterosso-vince-oscar-moda-sostenibile/">Dalle miniere ai vestiti: Monterosso vince l’Oscar della moda sostenibile</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/economia-e-lavoro/11551-miniere-monterosso-calabro-prima-tshirt-ecosostenibile-grafite/">Dalle miniere di Monterosso Calabro la prima t-shirt ecosostenibile alla grafite (VIDEO)</a> </strong></p>