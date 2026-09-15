Morena Pisano è stata confermata segretaria nazionale dell’Ente Pro loco italiane (Epli) per il prossimo quinquennio. Un incarico che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni e all’esperienza maturata nel mondo del volontariato e della promozione territoriale, a partire dalla sua attività come storica presidente della Pro Loco di Mongiana.

La conferma è arrivata il 12 settembre, a Roma, nel corso dell’Assemblea nazionale dell’Epli, che ha rinnovato anche la fiducia al presidente Pasquale Ciurleo, confermato alla guida dell’Ente per un nuovo mandato.

La rielezione del presidente e la riconferma della segretaria segnano una fase di continuità istituzionale, consolidando il percorso intrapreso dall’organizzazione negli ultimi anni.

Per Morena Pisano si tratta di un incarico che rafforza il legame tra il territorio calabrese e il contesto nazionale delle Pro Loco, portando all’interno dell’Ente l’esperienza maturata nella vita associativa locale.

Nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia ricevuta, Pisano ha ribadito il proprio impegno a proseguire il lavoro con dedizione, precisione e spirito di servizio, rivolgendo al tempo stesso gli auguri di buon lavoro al presidente Ciurleo e sottolineando l’importanza di una collaborazione solida e orientata alla crescita dell’Epli.

Con il rinnovo della Presidenza e della Segreteria nazionale, conclude una nota dell’Ente, l’Epli apre una nuova fase all’insegna della stabilità, di una visione condivisa e di un percorso rivolto al rafforzamento della rete delle Pro Loco italiane.