L’invito dell’Amministrazione comunale ai professionisti «a partecipare e contribuire a dar vita a un progetto che saprà riunire bellezza, funzionalità e sostenibilità per residenti e turisti». La graduatoria finale entro fine marzo 2026

È stato pubblicato sulla piattaforma concorsi del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori il concorso del progetto per la riqualificazione del lungomare di Nicotera. Un intervento per il quale sono stati destinati due milioni di euro e che punta a rifare il look a un importante spazio pubblico, rendendolo ancora di più un’attrazione e un luogo di ritrovo e socializzazione.

Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, che parla di un importante investimento per valorizzare la frazione Marina e renderla una meta di turismo sempre più apprezzabile.

«La riqualificazione del lungomare – fanno sapere da Palazzo Convento – è la prima opera di un piano di sviluppo economico che mira a posizionare Nicotera Marina come un'attrattiva di alta classe per gli investitori nel settore turistico balneare. Siamo determinati a far diventare il nostro comune un punto di riferimento per il turismo in Italia, puntando su qualità, innovazione e sostenibilità. Vogliamo attrarre turismo di qualità e creare opportunità economiche per i nostri cittadini, rendendo Nicotera Marina un luogo di incontro e svago per visitatori da ogni parte del Paese. Grazie al fondamentale supporto dell'onorevole Giuseppe Mangialavori, l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro per questa importante iniziativa».

Una volta pubblicato il concorso (al seguente link: https://concorsiawn.it/lungomare-nicotera/), i professionisti interessati potranno presentare istanza di partecipazione. Previste diverse fasi, con il culmine il 30 marzo 2026 quando verrà pubblicata la graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore.

«Invitiamo tutti i professionisti a partecipare attivamente al concorso e contribuire a dare vita a un progetto che saprà riunire bellezza, funzionalità e sostenibilità per i residenti e i turisti», l’invito del sindaco Marasco. «L'ideazione del concorso – conclude – è frutto di un intenso lavoro di squadra, con la dedizione dell'Ufficio tecnico e la supervisione della responsabile Arch. Oppedisano Carmen, dell'Arch. Stagno Elvira, e dell'Arch. Perini, supportati dal presidente dell'Ordine degli Architetti di Vibo Valentia, Arch. Fabio Foti, e dal sindaco e assessore ai Lavori pubblici arch. Marco Vecchio».