Dopo i cinque contratti firmati lunedì 27, la giunta ha approvato l’estensione dell’orario a 36 ore settimanali per altri tre istruttori nei settori Tributi, Ambiente e Finanze, in vigore dal 1° novembre

Il Comune di Pizzo ha completato una nuova fase del processo di stabilizzazione del personale, portando a tempo pieno 8 dipendenti nel corso di una settimana. Dopo i cinque contratti firmati il 27 ottobre, la giunta municipale ha approvato con delibera l’estensione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali per altri tre istruttori: Rosanna Marchese (settore Tributi e ufficio di Segreteria), Mario Di Costanzo (settore Ambiente - ufficio Igiene) e Francesco Maria Ruoppolo (settore Finanziario). Le modifiche entreranno in vigore dal 1 novembre. Il provvedimento rientra nel Piano di potenziamento della macchina amministrativa avviato dal sindaco Sergio Pititto il quale, attraverso un comunicato stampa, ha definito l’operazione come «un impegno mantenuto nei confronti dei lavoratori e dei servizi».

«È una grande soddisfazione – ha poi aggiunto Pititto nella nota –. Stiamo portando avanti un'azione concreta e strategica che ha un duplice obiettivo: da un lato, riconoscere il valore e la professionalità dei nostri dipendenti; dall'altro, potenziare la macchina amministrativa per fornire servizi aggiuntivi e di qualità superiore alla comunità. Portare l'Ente a pieno regime è una nostra priorità assoluta per rispondere efficacemente alle esigenze della città».

Secondo quanto riportato inoltre nel comunicato stampa dell’Ente, «l’iniziativa è stata condotta in collaborazione con le organizzazioni sindacali e con il supporto del segretario generale, Carmelo Impusino, responsabile della gestione degli atti amministrativi connessi alla procedura». L’Amministrazione ha anche annunciato di aver «già programmato il biennio 2026-2027», durante il quale sono «previsti ulteriori incrementi orari e un rafforzamento delle figure professionali» in settori considerati «strategici per il funzionamento dell’Ente».