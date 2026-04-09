Un’opportunità concreta per chi ha conti in sospeso con il Comune. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che introduce la cosiddetta rottamazione quinquies, misura pensata per alleggerire il peso dei debiti e favorire la regolarizzazione dei contribuenti.

«Un’importante occasione per mettersi in regola a condizioni vantaggiose», si legge nel provvedimento, che riguarda i carichi affidati ai concessionari della riscossione Soget S.p.A. e Seriel.

«La definizione agevolata consente di estinguere i debiti senza sanzioni e interessi di mora», viene sottolineato, chiarendo come i cittadini dovranno versare «esclusivamente l’importo residuo, oltre alle eventuali spese di notifica e procedura».

Rientrano nella misura diverse voci, tra cui Imu, Tari, servizio idrico e canone unico patrimoniale (Cup), relative a ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023.

«Possono accedere tutti i contribuenti con debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023», precisa il Comune. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026, rivolgendosi ai concessionari competenti: «Seriel per le posizioni fino al 2017 e Soget per quelle dal 2018 al 2023».

Sul fronte dei pagamenti, il regolamento prevede due opzioni: «versamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2026» oppure «un piano rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali».

Il provvedimento è stato approvato con delibera n.7 del 27 marzo 2026 ed è già disponibile sull’Albo pretorio online del Comune, insieme alla modulistica necessaria.

«L’obiettivo è favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e offrire un sostegno concreto ai cittadini», evidenzia l’Amministrazione, che punta così a coniugare recupero delle entrate e attenzione alle difficoltà economiche.