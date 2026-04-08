Operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo
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Agenti di polizia effettuano dei controlli nei pressi di Piazza San Pietro, Roma, 16 novembre 2015. ANSA/UFFICIO STAMPA POLIZIA ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++
Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 persone.
Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.
Maggiori informazioni verranno diffuse nella conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica – Dda di Catanzaro alla presenza del procuratore capo, del direttore del Servizio centrale operativo e del questore di Vibo Valentia.
I nomi
Custodia cautelare in carcere:
Gerardo Accorinti
Ferdinando Bartone
Antonio Campisi
Antonio Carnovale
Michele Carnovale
Giovanni Castagna
Maurizio Castagna
Domenico Chiera
Giuseppe Chiera
Michele D’Angelo
Bruno Emanuele
Caterina Emanuele
Gaetano Emanuele
Nazzareno Salvatore Emanuele
Giovanni Emanuele
Salvatore Emanuele
Marco Ferdico
Giuseppe Giampaolo
Antonino Grillo
Arianna Idà
Francesco Idà
Franco Idà
Marco Idà
Michele Idà classe 91
Michele Idà classe 97
Giovanni La Bella
Santo Livoti
Damiano Mamone
Filippo Mazzotta
Domenico Nardo
Giuseppe Parisi
Pietro Parisi
Giuseppe Santo Procopio
Michele Raso
Michele Ripepi
Alessio Sabatino
Vincenzo Sabatino
Gianluca Serrao
Aurelia Klaudia Solecka
Marco Stramondinoli
Gregorio Suriani
Domenico Tassone
Simone Tassone
Vincenzo Vallelunga
Domenico Zannino
Salvatore Zannino
Gaetano Zupo
Arresti domiciliari:
Marco Idà (capi C.17 e C. 17bis)
Michele Idà classe 97 (capi C.17 e C. 17bis)
Domenico Nardo
Domenico Zannino
Obbligo di dimora:
Michelangela Alessandria
Lucia D’Agostino
Marco Fiorillo
Sascha Rosario Andrea Fortuna
Domenico Giardino
Ivano Idà
Valerio Leandro
Carmelo Ripepi