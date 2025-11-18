La sedicesima edizione dell’iniziativa ha coinvolto numerosi studenti degli istituti tecnici e professionali: un viaggio tra reparti produttivi, laboratori e testimonianze imprenditoriali per crescersi e orientarsi in vista del post diploma

Si è svolta nei giorni scorsi la sedicesima edizione del “Pmi Day”, Giornata nazionale delle piccole e medie imprese edizione 2025, l’iniziativa di Confindustria dedicata alla scoperta del mondo delle imprese da parte delle giovani generazioni. «Quest’anno – si legge nel comunicato stampa di Confindustria Vibo – l’appuntamento è stato dedicato al tema “Scegliere”, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza delle decisioni che orientano il proprio percorso umano, formativo e professionale. Scegliere cosa diventare e quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale. Scegliere con responsabilità e coraggio, anche rischiando di sbagliare ma vedendo l’errore come un’occasione di apprendimento e di crescita e non come una sconfitta. Scegliere in modo consapevole e informato i propri obiettivi e le competenze necessari per raggiungerli, attraverso esperienze e conoscenza, sapendo che ogni decisione porta con sé sfide da affrontare».

Come ogni anno le aziende associate a Confindustria Vibo Valentia «hanno aperto le porte ai ragazzi delle scuole del territorio, offrendo loro un’occasione concreta per conoscere da vicino i processi produttivi, le professioni del futuro e il valore sociale dell’impresa». La giornata ha coinvolto numerose classi degli Istituti scolastici provinciali, (Iti, Ite, Itg, Iis De Filippis-Prestia), accompagnati da docenti e tutor, «in un percorso immersivo tra reparti produttivi, laboratori, testimonianze imprenditoriali e momenti di confronto diretto con tecnici e manager aziendali. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di rafforzare il dialogo tra mondo educativo e sistema imprenditoriale, favorendo l’orientamento dei giovani e la diffusione della cultura d’impresa».

Nel corso della giornata è intervenuto il presidente della Piccola industria di Unindustria Calabria, Fortunato Rizzo, presente in una delle aziende vibonesi ed in collegamento nazionale con il presidente nazionale, Giovanni Baroni, per l’apertura della giornata, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: «Il “Pmi Day” è un momento fondamentale di apertura, trasparenza e responsabilità verso i giovani e il territorio. Mostrare ai ragazzi come nasce un prodotto, quali competenze servono in azienda e quali opportunità offre l’industria – ha sottolineato Baroni –, significa contribuire a costruire il loro futuro professionale e, allo stesso tempo, il futuro delle nostre imprese». Inoltre, «la collaborazione con le scuole è essenziale. Solo avvicinando il mondo dell’istruzione alla realtà produttiva possiamo favorire una cultura dell’innovazione e sostenere una crescita economica sostenibile. Oggi i giovani hanno visto con i propri occhi che l’impresa è fatta di persone, idee, impegno e passione».

Infine, ha ringraziato le aziende partecipanti: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento alle imprese associate che hanno aderito con entusiasmo al “Pmi Day”. La loro disponibilità dimostra ancora una volta quanto sia forte il senso di comunità imprenditoriale nel nostro territorio».