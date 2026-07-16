Si accendono i riflettori sulla seconda edizione del Premio "Vibo Smart 2026", l'iniziativa promossa dal Comune di Vibo Valentia attraverso l'assessorato all'Innovazione tecnologica per valorizzare le imprese che investono in idee, ricerca e sviluppo. L'appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio, alle ore 21, nella cornice di Palazzo Gagliardi, dove si svolgerà la cerimonia conclusiva del concorso.

Nel corso della serata, le imprese partecipanti illustreranno i progetti candidati, raccontando le soluzioni sviluppate, gli obiettivi raggiunti e il possibile impatto sul territorio. Un momento pensato non solo per decretare un vincitore, ma anche per offrire visibilità alle realtà imprenditoriali che puntano sull'innovazione tecnologica come leva di crescita.

Al termine delle presentazioni sarà la giuria a individuare il progetto ritenuto più meritevole, al quale verrà assegnato un premio di 5.000 euro.

Per l'occasione l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, insieme all'assessore all'Innovazione tecnologica Luisa Santoro, ha invitato a partecipare autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e parlamentari della provincia, con l'obiettivo di condividere un momento dedicato alla valorizzazione del tessuto produttivo locale e dell'impegno delle imprese nel campo dell'innovazione.

A chiudere la manifestazione sarà un concerto jazz curato dall'Associazione Giuseppe Verdi, che accompagnerà la fase conclusiva della cerimonia e contribuirà a creare un momento di incontro aperto alla città.

L'iniziativa è aperta al pubblico e il Comune ha rivolto un invito a tutta la cittadinanza a partecipare alla serata.