La seconda edizione dell’iniziativa promossa dal Comune si chiuderà il 17 luglio. Quest’anno il Premio è rivolto alle aziende e punta a valorizzare idee e soluzioni legate al recupero delle aree urbane. Durante la serata saranno illustrati tutti i progetti in gara

Il Premio “Vibo Smart” arriva alla fase conclusiva. La seconda edizione dell’iniziativa promossa dal Comune di Vibo Valentia, quest’anno rivolta alle imprese, si chiuderà venerdì 17 luglio, alle ore 21, nella cornice di Palazzo Gagliardi, dove si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento.

Il Premio si apre alle imprese

L’appuntamento rappresenta il momento finale di un percorso pensato per valorizzare idee, soluzioni e progettualità capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e sviluppo del territorio. Dopo la prima edizione dedicata alle scuole, culminata nella realizzazione dell’app “Pietre di fede”, il Premio si è aperto quest’anno al mondo produttivo locale, chiamando le aziende a confrontarsi con un tema centrale per la città: il recupero delle aree urbane.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è l’assessore all’Innovazione tecnologica Luisa Santoro, che annuncia la data conclusiva del Premio evidenziandone il valore non solo simbolico ma anche concreto. «Il Premio Vibo Smart è diventato uno spazio concreto in cui è possibile raccontare la propria visione e proporre soluzioni innovative capaci di generare valore - dichiara Santoro -. La cerimonia del 17 luglio sarà l’occasione per conoscere da vicino queste progettualità e celebrare il talento e la creatività che animano la Calabria».

Le proposte e il premio da 5mila euro

Nel corso della serata saranno illustrati tutti i progetti presentati dalle aziende partecipanti. Ogni proposta sarà raccontata attraverso un momento dedicato alla descrizione delle idee, delle soluzioni individuate e del possibile impatto sul territorio. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è infatti legato alla capacità di immaginare interventi e strumenti utili a restituire funzione, qualità e prospettiva agli spazi urbani, in una logica di rigenerazione e innovazione.

Al termine delle presentazioni, la giuria procederà alla selezione del progetto vincitore. All’impresa scelta sarà consegnato un assegno da 5mila euro, destinato a sostenere la proposta ritenuta più meritevole.

Musica jazz a Palazzo Gagliardi

La cerimonia del 17 luglio sarà accompagnata anche da un momento musicale curato dall’Associazione Giuseppe Verdi. Un’esibizione jazz arricchirà la serata, contribuendo a creare a Palazzo Gagliardi un’atmosfera elegante e coinvolgente attorno alla consegna del Premio.