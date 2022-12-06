Un’amara sorpresa per i cittadini, che hanno visto aumentare il prezzo del prodotto primario dell’alimentazione di ben il 33%

Nel 2020, durante il primo lockdown, il titolare di un panificio della Campania minacciò di far pagare il pane a 5 euro al kg. a chi fosse entrato in negozio senza mascherina. Era una decisione presa per scoraggiare la clientela ad andare in giro senza dispositivo di sicurezza e per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione e all’attenzione. Quella trovata dal sapore provocatorio, a distanza di due anni, si è tramutata in realtà: i consumatori vibonesi sono rimasti basiti quando da qualche giorno, alle casse, si sono accorti che il prezzo del pane era arrivato a toccare, in quasi tutti gli esercizi della piccola e grande distribuzione, il costo record di 5 euro al kilogrammo. Un’amara sorpresa per i cittadini, che hanno visto aumentare il prezzo del prodotto primario dell’alimentazione di ben il 33%, con buona pace dell’inflazione ufficiale che viene indicata intorno al 7%. Già qualche mese fa i panificatori vibonesi avevano lanciato un grido d’allarme a causa del vertiginoso aumento del prezzo della farina a cui si è poi aggiunto l’aumento dell’energia.



Il consumo del pane è stato, da sempre, alla base dell’alimentazione degli italiani e il nostro Paese importa ben il 64% del proprio fabbisogno di grano, importazioni garantite principalmente da Russia e Ucraina, ma ovviamente prima dello scoppio della guerra. A livello governativo, tra le misure ipotizzate per contenere l’aumento del costo della vita era stata, in un primo momento, ventilata l’ipotesi di abolire l’iva sul pane e sul latte, ma poi tutto si è concluso con un nulla di fatto e il costo di entrambi gli alimenti è sensibilmente aumentato.

