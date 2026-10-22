Dopo la rimozione dei presìdi degli autotrasportatori, vertice con forze dell’ordine e associazioni di categoria. Non emergono particolari criticità nella distribuzione di carburanti e beni essenziali. In caso di ulteriori difficoltà nei trasporti potranno essere attivati servizi di accompagnamento

Carburanti, generi alimentari e beni di prima necessità: la distribuzione nel Vibonese procede regolarmente e non si registrano particolari criticità negli approvvigionamenti. È quanto emerso nel corso di una riunione di coordinamento che si è tenuta oggi, 22 ottobre, nella Prefettura di Vibo Valentia, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria operanti nei settori del commercio e della distribuzione dei carburanti.

L'incontro è servito a verificare la situazione della rete distributiva provinciale dopo le giornate di protesta degli autotrasportatori, che hanno provocato difficoltà nella movimentazione delle merci e nei rifornimenti. La Prefettura si dice pronta anche a garantire servizi di scorta da parte delle forze di polizia, qualora dovessero permanere ostacoli al trasporto e alla consegna dei prodotti nonostante la rimozione dei presìdi.

Carburanti e alimentari, nessuna criticità significativa

Dal confronto è emerso che il rifornimento delle cisterne presso gli impianti di distribuzione dei carburanti è pienamente assicurato e che le operazioni si svolgono regolarmente, senza particolari problemi.

Una situazione analoga viene registrata per quanto riguarda il settore alimentare. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, non si rilevano problematiche significative nell'approvvigionamento e nella distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità.

Risulta dunque garantita la continuità dei servizi essenziali, sia per i cittadini sia per le attività produttive del territorio provinciale.

Possibili scorte della polizia per garantire le consegne

Nonostante il quadro rassicurante emerso dalla riunione, resta alta l'attenzione sulle eventuali difficoltà che potrebbero ancora interessare il trasporto delle merci.

La Prefettura ha infatti assicurato che, qualora dovessero persistere problemi nelle operazioni di trasporto e rifornimento anche dopo la rimozione dei presìdi di protesta, potrà essere predisposto un servizio di scorta da parte delle forze di polizia, con l'obiettivo di garantire la regolarità delle consegne e la continuità degli approvvigionamenti.

Si tratta, al momento, di una possibilità prevista in caso di necessità e non di un servizio già attivato.

La Prefettura continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione, mantenendo un costante raccordo con le forze dell'ordine e le rappresentanze delle categorie interessate, per assicurare il regolare funzionamento della rete distributiva e dei servizi essenziali.