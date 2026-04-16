Agripesca, ente che opera al fianco delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, ha organizzato per sabato 18 aprile ore 10 un convegno avente come tema le quote del tonno e il caro carburanti. L’evento è finanziato nell’ambito del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2025-2027 e vedrà come relatori, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, l’assessore comunale al ramo, Caterina De Luca; il direttore generale Ente Parchi Marini della Calabria, Lello Greco; il presidente regionale di Agripesca, Gregorio Carello; l’esperto di Blueconomy, Marco Pedol. Moderatore dell’incontro sarà Giuseppe Lombardi, projet manager ed esperto di marketing e comunicazione. I saluti conclusivi saranno porti da Mario Serpillo, presidente nazionale di Agripesca.

L’iniziativa si pone come obiettivo quello di assistere gli operatori del comparto marittimo mediante l’interazione tra pescatori e istituzioni. I temi principali che saranno trattati riguarderanno due aspetti fra i più attuali in una fase particolarmente difficile per il comparto della pesca: le quote tonno e i bonus carburante.

La Federazione nazionale Agripesca ha individuato in Vibo Marina la sede per il primo degli incontri che si terranno a livello regionale. L’evento si svolgerà nella Tonnara di Bivona, storica struttura della marineria vibonese, gestita oggi dall’Ente Parchi Marina Calabresi.