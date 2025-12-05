Ampia partecipazione al seminario promosso da Ance. Al centro le nuove regole su responsabilità, patente a crediti e prevenzione. Confindustria ospita un confronto che rafforza la rete territoriale per cantieri più moderni e sicuri

Sicurezza nei cantieri, formazione e innovazione. Di questo si è parlato ieri a Confindustria Vibo Valentia, nel corso del seminario focalizzato sulle nuove regole del lavoro tra responsabilità, premi e tutela dei lavoratori, promosso da Ance Vibo Valentia in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia e l’Ente Edile Formazione e Sicurezza delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo.

L’iniziativa – informa una nota - ha registrato un’ampia partecipazione di imprese, professionisti, tecnici e rappresentanti istituzionali, confermando che la sicurezza nei cantieri rappresenta oggi una priorità assolutamente condivisa: «Il dialogo si è subito orientato verso un approccio sinergico, capace di mettere a sistema competenze, esperienze e responsabilità diffuse per garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri».

Il presidente dell’Ance Vibo Valentia, Domenico Ceravolo, ha evidenziato il valore strategico della collaborazione tra tutti gli attori della filiera: «La sicurezza nei cantieri non può essere delegata né improvvisata: è un investimento culturale prima ancora che tecnico. La crescita della cultura della prevenzione è un obiettivo che possiamo raggiungere solo lavorando insieme. Oggi abbiamo dato un segnale forte: il territorio è compatto, consapevole e determinato».

Il responsabile dell’Attività di Vigilanza dell’Inl di Vibo Valentia, Giovanni Cuzzocrea, coadiuvato dai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, che hanno curato gli interventi tecnici, ha sottolineato l’importanza per il settore di strumenti normativi chiari. «La patente a crediti e il sistema premiale – ha detto - rappresentano un incentivo concreto per chi opera con responsabilità. Le nuove regole introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025 rafforzano la formazione come pilastro essenziale della prevenzione. La sicurezza non è un obbligo formale, è un valore operativo che produce risultati misurabili».

Il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia, Francesco La Piana, ha rimarcato il ruolo dei consulenti nel supporto alle imprese: «Accompagnare aziende e lavoratori nella comprensione e nell’applicazione delle nuove norme è parte fondamentale della nostra missione. Una corretta interpretazione delle regole consente di prevenire rischi e criticità, riducendo gli infortuni e migliorando la qualità dell’ambiente di lavoro».

L’Ente Edile Formazione e Sicurezza delle province di Cataznaro, Crotone e Vibo , guidato dal presidente Giuseppe Caputo, ha evidenziato la centralità della formazione: «La professionalizzazione continua è la vera chiave per ridurre gli incidenti. Tecnologie, competenze e nuove modalità formative consentono di costruire cantieri più consapevoli e sostenibili. Adesso tutto ciò è ancora più sostenibile grazie alle misure messe in campo dal Sistema della bilateralità, con costi pressoché nulli per chi aderisce all’Ance».

Tutti i partecipanti hanno espresso forte convergenza sull’importanza della prevenzione come strumento più efficace per ridurre gli infortuni e sulla necessità di consolidare una cultura della sicurezza che sia patrimonio comune e quotidiano. Il clima di collaborazione emerso durante il confronto è stato riconosciuto come elemento indispensabile per rendere più moderni, efficienti e sicuri i cantieri del territorio.

Il seminario ha rappresentato un momento di grande valore tecnico e istituzionale, rafforzando una rete territoriale impegnata nella tutela dei lavoratori e nello sviluppo di un modello di cantiere innovativo e responsabile.

La sicurezza – è stato sottolineato coralmente – non è solo un obbligo normativo, ma un investimento strategico che rende più forti le imprese e più solido il territorio.