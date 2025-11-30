La stessa somma erogata anche a favore dei Comuni di Vibo e di Sant’Onofrio consentirà gli interventi di adeguamento antisismico. Il primo cittadino: «Amministrazione attenta alle nuove generazioni e capace di esprimere una progettualità solida e credibile»

La giunta comunale di Soriano Calabro ha annunciato l’ottenimento di un ulteriore e significativo finanziamento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, destinato alla sicurezza e al miglioramento delle strutture scolastiche del territorio. La somma è pari a un milione e mezzo di euro per l’adeguamento sismico del complesso scolastico dell’ex scuola elementare. Si tratta di un risultato di grande rilievo, raggiunto nell’ambito di un bando nazionale a elevata competitività, in cui Soriano Calabro si è posizionato ai vertici della graduatoria. Un traguardo che conferma l’efficacia dell’azione amministrativa e la qualità delle progettazioni presentate negli ultimi anni.

La soddisfazione del sindaco De Nardo

«Questo finanziamento – ha commentato il sindaco Antonino De Nardo – rappresenta un passo decisivo nella strategia di riqualificazione e messa in sicurezza del nostro patrimonio scolastico. Il Comune si è classificato tra i primi posti a livello nazionale, a conferma di un impegno costante, quotidiano e condiviso. Ringrazio gli uffici comunali, in particolare l’Ufficio Tecnico, per il lavoro attento e professionale che ha permesso di raggiungere questo importante risultato».

E ancora: «Il progetto finanziato consentirà interventi strutturali volti a garantire maggiore sicurezza antisismica, oltre al miglioramento degli standard qualitativi dell’edificio, con attenzione all’efficientamento energetico, all’accessibilità e alla piena fruibilità degli ambienti scolastici».

L’Amministrazione, inoltre, sottolinea come tale intervento completi la visione complessiva di riqualificazione del comparto scolastico, già oggetto di ulteriori investimenti negli ultimi anni, confermando Soriano Calabro come un territorio attento alle esigenze delle nuove generazioni e capace di programmare il proprio futuro con progettualità solida e credibile. «Continueremo a lavorare – conclude il Sindaco – per attrarre risorse, migliorare i servizi e garantire ai nostri ragazzi luoghi sicuri e moderni in cui crescere e formarsi. Questo nuovo finanziamento ne è la dimostrazione concreta».