Pubblicata la graduatoria provvisoria del secondo avviso SRD07 della Regione: 18 enti della provincia sono nell'Elenco A e altri 3 nell'Elenco B. Piano regionale da circa 25 milioni: tutti i fondi provincia per provincia
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Quasi 3 milioni di euro per realizzare e migliorare strade e infrastrutture nelle aree rurali della provincia di Vibo Valentia. Sono 21 i Comuni vibonesi che risultano finanziati nell'ambito del secondo avviso dell'intervento SRD07 della Regione Calabria, rivolto ai territori rurali e finanziato attraverso le risorse del Complemento strategico regionale (Csr).
La graduatoria provvisoria pubblicata dalla Regione assegna complessivamente al Vibonese 2.954.220,03 euro. Diciotto Comuni della provincia figurano nell'Elenco A delle domande ammissibili e finanziabili, per un totale di 2.505.038,84 euro; altri tre – Francica, Arena e Rombiolo – rientrano nell'Elenco B, che comprende gli enti già finanziati in precedenza e che, in base alle risorse disponibili, possono ottenere un nuovo contributo. Per questi ultimi tre Comuni l'importo complessivo è di 449.181,19 euro.
I 21 finanziamenti nel Vibonese
Nel dettaglio, nell'Elenco A figurano Filadelfia, con 149.874,49 euro; Monterosso Calabro, 150mila euro; Stefanaconi, 150mila euro; Capistrano, 29.119,43 euro; San Nicola da Crissa, 150mila euro; Zungri, 149.482,50 euro; Spadola, 136.691,73 euro; Francavilla Angitola, 150mila euro; Mongiana, 150mila euro; Vazzano, 150mila euro; Nicotera, 150mila euro; Pizzoni, 150mila euro; Ricadi, 149.256,15 euro; San Calogero, 149.210,16 euro; Zambrone, 149.256,15 euro; Ionadi, 92.367,70 euro; Mileto, 150mila euro; Dasà, 149.780,53 euro.
Nell'Elenco B, tra i primi 38 Comuni ammessi anche al finanziamento, ci sono invece Francica, con 149.599,95 euro; Arena, con 149.581,24 euro; e Rombiolo, con 150mila euro.
Una distribuzione che interessa dunque numerose aree interne e rurali del territorio provinciale e che punta soprattutto a intervenire sulla rete viaria utilizzata per raggiungere aziende e fondi agricoli.
In Calabria finanziati 170 Comuni
Su scala regionale sono 170 i Comuni calabresi ammessi a finanziamento, per un investimento complessivo che sfiora i 25 milioni di euro. Si tratta del secondo avviso pubblicato dal dipartimento Agricoltura per rispondere alle richieste provenienti dai territori rurali, con priorità assegnata ai Comuni che non avevano ottenuto risorse attraverso il precedente bando.
L'intervento sostiene infatti opere infrastrutturali al servizio delle aree rurali, con particolare attenzione al miglioramento della viabilità agricola e dell'accessibilità alle aziende. L'obiettivo è favorire la competitività del comparto e, allo stesso tempo, migliorare le condizioni di vita nelle comunità interessate.
«L'elevato numero di domande ammissibili conferma l'interesse dei Comuni situati nelle zone rurali verso strumenti che consentono di migliorare l'accessibilità e la vivibilità delle aree agricole – spiega l'assessore regionale Gianluca Gallo -. Grazie a questo secondo bando diamo risorse utili e sosteniamo interventi concreti capaci di generare benefici duraturi per le imprese agricole e per le comunità locali».
La graduatoria è al momento provvisoria. Gli interessati potranno presentare istanza di riesame, debitamente motivata e documentata, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Elenco A: domande ammissibili e finanziabili
L'Elenco A comprende 132 Comuni, tutti ritenuti ammissibili e finanziabili, per complessivi 19.247.130,46 euro:
- San Martino di Finita (CS): 146.612,57 euro
- Platì (RC): 150.000,00 euro
- Melissa (KR): 150.000,00 euro
- San Lorenzo del Vallo (CS): 150.000,00 euro
- Condofuri (RC): 150.000,00 euro
- San Luca (RC): 150.000,00 euro
- Pianopoli (CZ): 149.965,03 euro
- Campana (CS): 150.000,00 euro
- Filadelfia (VV): 149.874,49 euro
- Longobucco (CS): 150.000,00 euro
- Santa Caterina dello Ionio (CZ): 149.394,06 euro
- Palizzi (RC): 150.000,00 euro
- Carolei (CS): 150.000,00 euro
- Polistena (RC): 150.000,00 euro
- Rende (CS): 163.389,01 euro
- Portigliola (RC): 96.650,45 euro
- San Procopio (RC): 147.088,63 euro
- Bivongi (RC): 149.743,87 euro
- Casabona (KR): 150.000,00 euro
- Seminara (RC): 148.191,82 euro
- Monterosso Calabro (VV): 150.000,00 euro
- Cropalati (CS): 150.000,00 euro
- Pazzano (RC): 150.000,00 euro
- Lappano (CS): 150.000,00 euro
- Rota Greca (CS): 150.000,00 euro
- San Giovanni in Fiore (CS): 179.746,71 euro
- Careri (RC): 150.000,00 euro
- Sellia (CZ): 150.000,00 euro
- Belvedere Marittimo (CS): 150.000,00 euro
- Cosoleto (RC): 150.000,00 euro
- Stefanaconi (VV): 150.000,00 euro
- Capistrano (VV): 29.119,43 euro
- Torre di Ruggiero (CZ): 150.000,00 euro
- Sinopoli (RC): 87.237,26 euro
- Galatro (RC): 149.595,82 euro
- Roseto Capo Spulico (CS): 150.000,00 euro
- Nocara (CS): 150.000,00 euro
- San Giovanni di Gerace (RC): 150.000,00 euro
- San Pietro di Caridà (RC): 150.000,00 euro
- Canna (CS): 150.000,00 euro
- Corigliano-Rossano (CS): 196.083,85 euro
- San Nicola da Crissa (VV): 150.000,00 euro
- Lago (CS): 150.000,00 euro
- Grisolia (CS): 149.913,68 euro
- San Lucido (CS): 150.000,00 euro
- Aieta (CS): 150.000,00 euro
- Chiaravalle Centrale (CZ): 150.000,00 euro
- Aprigliano (CS): 149.417,00 euro
- Buonvicino (CS): 146.868,42 euro
- Pedivigliano (CS): 148.072,70 euro
- Montebello Jonico (RC): 149.301,09 euro
- Zungri (VV): 149.482,50 euro
- Crucoli (KR): 149.190,94 euro
- San Pietro in Amantea (CS): 150.000,00 euro
- Spadola (VV): 136.691,73 euro
- Castrovillari (CS): 184.394,26 euro
- Taurianova (RC): 200.000,00 euro
- Terranova da Sibari (CS): 150.000,00 euro
- Francavilla Angitola (VV): 150.000,00 euro
- San Ferdinando (RC): 149.694,49 euro
- Cetraro (CS): 150.000,00 euro
- Settingiano (CZ): 150.000,00 euro
- Paludi (CS): 95.003,26 euro
- Carfizzi (KR): 150.000,00 euro
- Ferruzzano (RC): 149.973,07 euro
- Longobardi (CS): 145.741,11 euro
- Mendicino (CS): 150.000,00 euro
- Belmonte Calabro (CS): 150.000,00 euro
- Santa Maria del Cedro (CS): 147.699,93 euro
- Girifalco (CZ): 150.000,00 euro
- Gioiosa Ionica (RC): 150.000,00 euro
- Vallefiorita (CZ): 150.000,00 euro
- Davoli (CZ): 150.000,00 euro
- Cervicati (CS): 149.962,90 euro
- Acquappesa (CS): 42.020,05 euro
- Martirano (CZ): 150.000,00 euro
- Maropati (RC): 150.000,00 euro
- Bovalino (RC): 150.000,00 euro
- Amantea (CS): 113.818,84 euro
- Scilla (RC): 150.000,00 euro
- Gimigliano (CZ): 150.000,00 euro
- Palermiti (CZ): 150.000,00 euro
- Agnana Calabra (RC): 149.167,96 euro
- Rovito (CS): 149.877,77 euro
- Mongiana (VV): 150.000,00 euro
- Bagaladi (RC): 150.000,00 euro
- Vazzano (VV): 150.000,00 euro
- Umbriatico (KR): 149.946,86 euro
- Casali del Manco (CS): 149.393,95 euro
- Zumpano (CS): 131.939,36 euro
- Sant'Agata di Esaro (CS): 144.775,69 euro
- Centrache (CZ): 149.669,37 euro
- Argusto (CZ): 96.278,83 euro
- Sangineto (CS): 150.000,00 euro
- Nicotera (VV): 150.000,00 euro
- San Lorenzo (RC): 150.000,00 euro
- Mongrassano (CS): 150.000,00 euro
- Montegiordano (CS): 149.676,28 euro
- Fuscaldo (CS): 140.275,29 euro
- Sant'Agata del Bianco (RC): 150.000,00 euro
- Piane Crati (CS): 149.873,21 euro
- Carpanzano (CS): 150.000,00 euro
- Oppido Mamertina (RC): 150.000,00 euro
- Pizzoni (VV): 150.000,00 euro
- Ricadi (VV): 149.256,15 euro
- San Donato di Ninea (CS): 149.849,36 euro
- San Calogero (VV): 149.210,16 euro
- Roggiano Gravina (CS): 149.543,10 euro
- Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC): 149.776,64 euro
- Zambrone (VV): 149.256,15 euro
- Ionadi (VV): 92.367,70 euro
- Praia a Mare (CS): 150.000,00 euro
- Fossato Serralta (CZ): 149.944,00 euro
- Luzzi (CS): 148.354,65 euro
- Feroleto della Chiesa (RC): 72.056,21 euro
- Alessandria del Carretto (CS): 150.000,00 euro
- Marina di Gioiosa Ionica (RC): 145.628,15 euro
- Martirano Lombardo (CZ): 149.669,98 euro
- Tortora (CS): 150.000,00 euro
- Mileto (VV): 150.000,00 euro
- San Vincenzo la Costa (CS): 149.316,42 euro
- Aiello Calabro (CS): 149.443,26 euro
- Bruzzano Zeffirio (RC): 149.676,84 euro
- Diamante (CS): 150.000,00 euro
- Belsito (CS): 149.823,51 euro
- Falerna (CZ): 150.000,00 euro
- Calopezzati (CS): 150.000,00 euro
- Bova Marina (RC): 140.102,66 euro
- Dasà (VV): 149.780,53 euro
- Plataci (CS): 149.500,00 euro
- Sant'Alessio in Aspromonte (RC): 150.000,00 euro
- Santo Stefano in Aspromonte (RC): 143.761,45 euro
Elenco B: domande ammissibili
L'Elenco B comprende i Comuni già finanziati in precedenza. I primi 38 risultano comunque finanziabili:
- Maida (CZ): 149.603,90 euro
- Cerchiara di Calabria (CS): 150.000,00 euro
- Rose (CS): 150.000,00 euro
- Samo (RC): 147.123,85 euro
- Sorbo San Basile (CZ): 150.000,00 euro
- Roccabernarda (KR): 140.482,85 euro
- Santa Sofia d'Epiro (CS): 150.000,00 euro
- San Pietro a Maida (CZ): 149.000,00 euro
- Caulonia (RC): 150.000,00 euro
- Belcastro (CZ): 150.000,00 euro
- Bianco (RC): 147.025,58 euro
- San Basile (CS): 150.000,00 euro
- Caloveto (CS): 150.000,00 euro
- Pallagorio (KR): 148.253,79 euro
- Caraffa del Bianco (RC): 146.575,82 euro
- Bisignano (CS): 150.000,00 euro
- Montalto Uffugo (CS): 200.000,00 euro
- Curinga (CZ): 150.000,00 euro
- Scandale (KR): 150.000,00 euro
- Francica (VV): 149.599,95 euro
- Bova (RC): 150.000,00 euro
- Guardavalle (CZ): 150.000,00 euro
- Vaccarizzo Albanese (CS): 150.000,00 euro
- Saracena (CS): 150.000,00 euro
- Francavilla Marittima (CS): 150.000,00 euro
- Soveria Simeri (CZ): 150.000,00 euro
- Arena (VV): 149.581,24 euro
- Gizzeria (CZ): 149.413,83 euro
- Locri (RC): 132.861,72 euro
- San Marco Argentano (CS): 150.000,00 euro
- Monasterace (RC): 150.000,00 euro
- Rombiolo (VV): 150.000,00 euro
- Sersale (CZ): 150.000,00 euro
- Cassano all'Ionio (CS): 200.000,00 euro
- Cariati (CS): 82.394,38 euro
- Bocchigliero (CS): 149.041,00 euro
- Santa Domenica Talao (CS): 150.000,00 euro
- Cerzeto (CS): 150.000,00 euro