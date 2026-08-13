Pubblicata la graduatoria provvisoria del secondo avviso SRD07 della Regione: 18 enti della provincia sono nell'Elenco A e altri 3 nell'Elenco B. Piano regionale da circa 25 milioni: tutti i fondi provincia per provincia

Quasi 3 milioni di euro per realizzare e migliorare strade e infrastrutture nelle aree rurali della provincia di Vibo Valentia. Sono 21 i Comuni vibonesi che risultano finanziati nell'ambito del secondo avviso dell'intervento SRD07 della Regione Calabria, rivolto ai territori rurali e finanziato attraverso le risorse del Complemento strategico regionale (Csr).

La graduatoria provvisoria pubblicata dalla Regione assegna complessivamente al Vibonese 2.954.220,03 euro. Diciotto Comuni della provincia figurano nell'Elenco A delle domande ammissibili e finanziabili, per un totale di 2.505.038,84 euro; altri tre – Francica, Arena e Rombiolo – rientrano nell'Elenco B, che comprende gli enti già finanziati in precedenza e che, in base alle risorse disponibili, possono ottenere un nuovo contributo. Per questi ultimi tre Comuni l'importo complessivo è di 449.181,19 euro.

I 21 finanziamenti nel Vibonese

Nel dettaglio, nell'Elenco A figurano Filadelfia, con 149.874,49 euro; Monterosso Calabro, 150mila euro; Stefanaconi, 150mila euro; Capistrano, 29.119,43 euro; San Nicola da Crissa, 150mila euro; Zungri, 149.482,50 euro; Spadola, 136.691,73 euro; Francavilla Angitola, 150mila euro; Mongiana, 150mila euro; Vazzano, 150mila euro; Nicotera, 150mila euro; Pizzoni, 150mila euro; Ricadi, 149.256,15 euro; San Calogero, 149.210,16 euro; Zambrone, 149.256,15 euro; Ionadi, 92.367,70 euro; Mileto, 150mila euro; Dasà, 149.780,53 euro.

Nell'Elenco B, tra i primi 38 Comuni ammessi anche al finanziamento, ci sono invece Francica, con 149.599,95 euro; Arena, con 149.581,24 euro; e Rombiolo, con 150mila euro.

Una distribuzione che interessa dunque numerose aree interne e rurali del territorio provinciale e che punta soprattutto a intervenire sulla rete viaria utilizzata per raggiungere aziende e fondi agricoli.

In Calabria finanziati 170 Comuni

Su scala regionale sono 170 i Comuni calabresi ammessi a finanziamento, per un investimento complessivo che sfiora i 25 milioni di euro. Si tratta del secondo avviso pubblicato dal dipartimento Agricoltura per rispondere alle richieste provenienti dai territori rurali, con priorità assegnata ai Comuni che non avevano ottenuto risorse attraverso il precedente bando.

L'intervento sostiene infatti opere infrastrutturali al servizio delle aree rurali, con particolare attenzione al miglioramento della viabilità agricola e dell'accessibilità alle aziende. L'obiettivo è favorire la competitività del comparto e, allo stesso tempo, migliorare le condizioni di vita nelle comunità interessate.

«L'elevato numero di domande ammissibili conferma l'interesse dei Comuni situati nelle zone rurali verso strumenti che consentono di migliorare l'accessibilità e la vivibilità delle aree agricole – spiega l'assessore regionale Gianluca Gallo -. Grazie a questo secondo bando diamo risorse utili e sosteniamo interventi concreti capaci di generare benefici duraturi per le imprese agricole e per le comunità locali».

La graduatoria è al momento provvisoria. Gli interessati potranno presentare istanza di riesame, debitamente motivata e documentata, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Elenco A: domande ammissibili e finanziabili

L'Elenco A comprende 132 Comuni, tutti ritenuti ammissibili e finanziabili, per complessivi 19.247.130,46 euro:

San Martino di Finita (CS): 146.612,57 euro

Platì (RC): 150.000,00 euro

Melissa (KR): 150.000,00 euro

San Lorenzo del Vallo (CS): 150.000,00 euro

Condofuri (RC): 150.000,00 euro

San Luca (RC): 150.000,00 euro

Pianopoli (CZ): 149.965,03 euro

Campana (CS): 150.000,00 euro

Filadelfia (VV): 149.874,49 euro

Longobucco (CS): 150.000,00 euro

Santa Caterina dello Ionio (CZ): 149.394,06 euro

Palizzi (RC): 150.000,00 euro

Carolei (CS): 150.000,00 euro

Polistena (RC): 150.000,00 euro

Rende (CS): 163.389,01 euro

Portigliola (RC): 96.650,45 euro

San Procopio (RC): 147.088,63 euro

Bivongi (RC): 149.743,87 euro

Casabona (KR): 150.000,00 euro

Seminara (RC): 148.191,82 euro

Monterosso Calabro (VV): 150.000,00 euro

Cropalati (CS): 150.000,00 euro

Pazzano (RC): 150.000,00 euro

Lappano (CS): 150.000,00 euro

Rota Greca (CS): 150.000,00 euro

San Giovanni in Fiore (CS): 179.746,71 euro

Careri (RC): 150.000,00 euro

Sellia (CZ): 150.000,00 euro

Belvedere Marittimo (CS): 150.000,00 euro

Cosoleto (RC): 150.000,00 euro

Stefanaconi (VV): 150.000,00 euro

Capistrano (VV): 29.119,43 euro

Torre di Ruggiero (CZ): 150.000,00 euro

Sinopoli (RC): 87.237,26 euro

Galatro (RC): 149.595,82 euro

Roseto Capo Spulico (CS): 150.000,00 euro

Nocara (CS): 150.000,00 euro

San Giovanni di Gerace (RC): 150.000,00 euro

San Pietro di Caridà (RC): 150.000,00 euro

Canna (CS): 150.000,00 euro

Corigliano-Rossano (CS): 196.083,85 euro

San Nicola da Crissa (VV): 150.000,00 euro

Lago (CS): 150.000,00 euro

Grisolia (CS): 149.913,68 euro

San Lucido (CS): 150.000,00 euro

Aieta (CS): 150.000,00 euro

Chiaravalle Centrale (CZ): 150.000,00 euro

Aprigliano (CS): 149.417,00 euro

Buonvicino (CS): 146.868,42 euro

Pedivigliano (CS): 148.072,70 euro

Montebello Jonico (RC): 149.301,09 euro

Zungri (VV): 149.482,50 euro

Crucoli (KR): 149.190,94 euro

San Pietro in Amantea (CS): 150.000,00 euro

Spadola (VV): 136.691,73 euro

Castrovillari (CS): 184.394,26 euro

Taurianova (RC): 200.000,00 euro

Terranova da Sibari (CS): 150.000,00 euro

Francavilla Angitola (VV): 150.000,00 euro

San Ferdinando (RC): 149.694,49 euro

Cetraro (CS): 150.000,00 euro

Settingiano (CZ): 150.000,00 euro

Paludi (CS): 95.003,26 euro

Carfizzi (KR): 150.000,00 euro

Ferruzzano (RC): 149.973,07 euro

Longobardi (CS): 145.741,11 euro

Mendicino (CS): 150.000,00 euro

Belmonte Calabro (CS): 150.000,00 euro

Santa Maria del Cedro (CS): 147.699,93 euro

Girifalco (CZ): 150.000,00 euro

Gioiosa Ionica (RC): 150.000,00 euro

Vallefiorita (CZ): 150.000,00 euro

Davoli (CZ): 150.000,00 euro

Cervicati (CS): 149.962,90 euro

Acquappesa (CS): 42.020,05 euro

Martirano (CZ): 150.000,00 euro

Maropati (RC): 150.000,00 euro

Bovalino (RC): 150.000,00 euro

Amantea (CS): 113.818,84 euro

Scilla (RC): 150.000,00 euro

Gimigliano (CZ): 150.000,00 euro

Palermiti (CZ): 150.000,00 euro

Agnana Calabra (RC): 149.167,96 euro

Rovito (CS): 149.877,77 euro

Mongiana (VV): 150.000,00 euro

Bagaladi (RC): 150.000,00 euro

Vazzano (VV): 150.000,00 euro

Umbriatico (KR): 149.946,86 euro

Casali del Manco (CS): 149.393,95 euro

Zumpano (CS): 131.939,36 euro

Sant'Agata di Esaro (CS): 144.775,69 euro

Centrache (CZ): 149.669,37 euro

Argusto (CZ): 96.278,83 euro

Sangineto (CS): 150.000,00 euro

Nicotera (VV): 150.000,00 euro

San Lorenzo (RC): 150.000,00 euro

Mongrassano (CS): 150.000,00 euro

Montegiordano (CS): 149.676,28 euro

Fuscaldo (CS): 140.275,29 euro

Sant'Agata del Bianco (RC): 150.000,00 euro

Piane Crati (CS): 149.873,21 euro

Carpanzano (CS): 150.000,00 euro

Oppido Mamertina (RC): 150.000,00 euro

Pizzoni (VV): 150.000,00 euro

Ricadi (VV): 149.256,15 euro

San Donato di Ninea (CS): 149.849,36 euro

San Calogero (VV): 149.210,16 euro

Roggiano Gravina (CS): 149.543,10 euro

Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC): 149.776,64 euro

Zambrone (VV): 149.256,15 euro

Ionadi (VV): 92.367,70 euro

Praia a Mare (CS): 150.000,00 euro

Fossato Serralta (CZ): 149.944,00 euro

Luzzi (CS): 148.354,65 euro

Feroleto della Chiesa (RC): 72.056,21 euro

Alessandria del Carretto (CS): 150.000,00 euro

Marina di Gioiosa Ionica (RC): 145.628,15 euro

Martirano Lombardo (CZ): 149.669,98 euro

Tortora (CS): 150.000,00 euro

Mileto (VV): 150.000,00 euro

San Vincenzo la Costa (CS): 149.316,42 euro

Aiello Calabro (CS): 149.443,26 euro

Bruzzano Zeffirio (RC): 149.676,84 euro

Diamante (CS): 150.000,00 euro

Belsito (CS): 149.823,51 euro

Falerna (CZ): 150.000,00 euro

Calopezzati (CS): 150.000,00 euro

Bova Marina (RC): 140.102,66 euro

Dasà (VV): 149.780,53 euro

Plataci (CS): 149.500,00 euro

Sant'Alessio in Aspromonte (RC): 150.000,00 euro

Santo Stefano in Aspromonte (RC): 143.761,45 euro

Elenco B: domande ammissibili

L'Elenco B comprende i Comuni già finanziati in precedenza. I primi 38 risultano comunque finanziabili: