La vincita più alta della regione è stata centrata nel capoluogo vibonese. Un altro “5” a Cosenza porta il totale dei premi calabresi a 42.158 euro. La scorsa settimana centrato in provincia di Lecco il jackpot da 223 milioni di euro
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La fortuna fa tappa a Vibo Valentia, dove nell’ultima tornata di estrazioni del SuperEnalotto è stato centrato un “5” da 31.646,08 euro. La giocata vincente è stata registrata venerdì 11 settembre alla Tabaccheria La Gamba di via Roma 49.
Una vincita importante, arrivata proprio nella stessa giornata in cui il SuperEnalotto ha assegnato il jackpot milionario. Nessun “6” nel Vibonese, dunque, ma una combinazione che ha consentito al fortunato giocatore di portare a casa oltre 31mila euro.
Vibo Valentia non è stata l’unica città calabrese baciata dalla fortuna nel fine settimana. Sabato 12 settembre, infatti, un altro “5” da 10.512,88 euro è stato centrato a Cosenza, nell’esercizio Nani 11 Tabacchi di via Sertorio Quattromani.
Complessivamente, quindi, i due “5” giocati in Calabria hanno distribuito 42.158,96 euro, con la vincita più consistente registrata proprio nel capoluogo vibonese.
Intanto il jackpot è ripartito dopo il “6” da 223,2 milioni di euro centrato l’11 settembre a Oggiono, in provincia di Lecco. Per la prossima estrazione, in programma martedì 15 settembre, il montepremi sale a 27,3 milioni di euro.