La richiesta al neo governatore della Calabria da parte del presidente regionale della Confederazione dell’artigianato e dell’impresa

«Il presidente Giovanni Cugliari e la Cna Calabria augurano buon lavoro al nuovo presidente della Regione Calabria, l’onorevole Roberto Occhiuto. Siamo sicuri che farà del suo meglio per rilanciare il nostro territorio e anche per il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa, fondamentale per lo sviluppo dell’economia calabrese”. Così lo stesso presidente della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa calabrese, Giovanni Cugliari, chiedendo al neo presidente Occhiuto di attivare subito un tavolo tecnico permanente con tutte le associazioni datoriali e i sindacati. Sarà un luogo di confronto – spiega il presidente regionale della Cna – fondamentale per utilizzare presto e al meglio le somme del Pnrr e per allontanare dai fondi europei le imprese in odore di ‘ndrangheta”».