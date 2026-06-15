Dal 18 al 20 giugno il centro del Vibonese diventa polo di trasferimento tecnologico. In vetrina dodici giovani imprese finanziate dal Bando Equity e i risultati del lavoro congiunto di quattro università, Cnr e Crea

Prende forma il principio ispiratore della Missione Pnrr “Dalla Ricerca all’Impresa”. L’ecosistema dell’innovazione Tech4You mette a confronto l’intera filiera della conoscenza, dal mondo della ricerca a quello produttivo, proponendo un modello di valorizzazione della ricerca orientato a uno sviluppo economico innovation-driven.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare idee, brevetti, risultati scientifici e competenze in opportunità concrete di crescita per il sistema produttivo della Calabria e della Basilicata, contribuendo al rafforzamento dell’intero sistema Paese. È su queste basi che nasce Nexus, evento il cui nome richiama il termine latino che significa “connessione” e che rappresenta l’essenza stessa dell’iniziativa.

Nexus – che farà tappa a Maierato dal 18 al 20 giugno – si presenta infatti come una grande piattaforma di incontro Institutional to Business (I2B), pensata per favorire il dialogo e la collaborazione tra università, centri di ricerca, startup innovative, imprese e istituzioni. Un luogo di confronto nel quale la conoscenza scientifica incontra il mercato e si traduce in opportunità di sviluppo.

In occasione della manifestazione, la Calabria diventerà il punto di incontro tra ricerca, innovazione e impresa, il luogo in cui «la conoscenza sviluppata all’interno dell’Ecosistema Tech4You, grazie al lavoro congiunto delle tre Università della Calabria e quella della Basilicata, dei centri di ricerca pubblici (Cnr e Crea) e dei partner privati, si trasforma in impresa e si presenta al mercato e alle istituzioni».

Al centro dell’evento vi saranno soprattutto i giovani ricercatori, considerati il capitale umano più prezioso del Paese, insieme alle imprese innovative che hanno scelto di partecipare ai bandi a cascata promossi dagli spoke del progetto Tech4You. Aziende che hanno deciso di investire in un’alleanza strategica con università e centri di ricerca per accompagnare il percorso che porta l’innovazione dal laboratorio al mercato.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione sarà la presentazione delle dodici startup innovative finanziate da Tech4You attraverso il Bando Equity. Un passaggio che rappresenta una dimostrazione concreta di come «il talento delle nuove generazioni possa essere valorizzato nei territori, trasformarsi in impresa e contribuire alla competitività del sistema industriale italiano».

L’iniziativa vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del sistema universitario, delle associazioni imprenditoriali e del mondo finanziario, chiamati a confrontarsi sulle strategie necessarie per rafforzare il trasferimento tecnologico e creare condizioni favorevoli affinché i migliori talenti possano costruire il proprio futuro professionale in Italia.

Attraverso NEXUS, Tech4You intende proporre un modello innovativo di collaborazione tra pubblico e privato, nel quale università e centri di ricerca non siano soltanto luoghi di produzione della conoscenza, ma diventino autentici partner strategici delle imprese nella costruzione di percorsi di innovazione, competitività e sviluppo.

Un modello che interpreta concretamente lo spirito della Missione Pnrr “Dalla Ricerca all’Impresa”, trasformando la collaborazione tra ricerca scientifica, istituzioni e sistema produttivo in un motore di crescita capace di generare valore, occupazione qualificata e nuove opportunità per i territori e per il Paese.