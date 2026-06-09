Il percorso di avvicinamento a Terra Madre inaugura il suo viaggio a partire dalle piazze e dalle vie di Tropea, dal 19 al 21 giugno, con Anteprima Terra Madre, una tre giorni di mercato, riflessioni e degustazioni organizzata da Regione Calabria e Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese), con la direzione artistica di Slow Food Italia.

«La straordinaria varietà di ecosistemi che può vantare la Calabria si riflette anche nei numeri - si legge nella nota di presentazione dell’evento -: a oggi, nella regione sono attivi 16 Presìdi e altri 95 prodotti sono segnalati sull’Arca del Gusto. All’Alleanza Slow Food aderiscono 18 tra cuochi e pizzaioli, mentre nella guida Osterie d’Italia sono recensiti 62 locali. Più di 800 soci animano le 9 associazioni territoriali e le 12 Comunità attive sul territorio. Oltre un anno fa, è stato inaugurato il primo Orto Slow Food, al plesso di Arangea dell’IC Nosside Pytagoras Moscato a Reggio Calabria».

Prendendo le mosse dal progetto regionale “Presidiamo la Calabria”, e anticipando il tema di Terra Madre – Salone del gusto, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre – Anteprima Terra Madre accende i riflettori sulla biodiversità: con le tre grandi conferenze dedicate alla biodiversità dei saperi, la biodiversità delle colture, la biodiversità dei paesaggi; con il Mercato, che vedrà protagonisti oltre 150 produttori calabresi e da tutta Italia, tanti esempi concreti di un cibo che rappresenta un impegno concreto per la difesa della biodiversità, prodotto in armonia con la terra e le sue risorse, senza eroderle. All’interno del mercato, un ampio spazio è dedicato ai vini e agli oli calabresi e mediterranei, tante diverse espressioni della biodiversità viticola e olivicola di questi territori; con le preparazioni elaborate dalle cuoche e dai cuochi dell’Alleanza Slow Food, che propongono piatti tipici della tradizione calabrese o elaborazioni più creative dove la Calabria incontra altre regioni italiane in piatti cucinati a quattro mani; con gli show-cooking organizzati dai GAL in collaborazione con Slow Food Calabria, grazie ai quali assaporare tante diverse espressioni della biodiversità regionale; con le attività per bambini e famiglie, un laboratorio di scoperta della biodiversità, dei suoi profumi, colori e sapori.