Passaggio di consegne alla Fidapa di Tropea (Federazione italiana donne arti professioni e affari). Come si legge in una nota stampa diffusa dall’associazione, Maria Domenica Ruffa è la nuova presidente della sezione locale e succede a Domenica Pontoriero all’avvio del biennio 2025-2027. Il passaggio di consegne si è svolto lo scorso 30 novembre all’Ananea Yachting Resort di Tropea, nel corso di una cerimonia che ha previsto anche la presentazione del romanzo La mercante di via del Brasco di Rosanna Pontoriero.

L’incontro è stato occasione per ripercorrere le attività svolte negli ultimi due anni e per introdurre il tema nazionale che guiderà il nuovo ciclo: “L’imprenditoria femminile tra tecnologia e comunicazione”. Un argomento che, secondo quanto riportato nel comunicato, intende valorizzare le potenzialità ancora in parte inespresse del contributo femminile nel mondo del lavoro.

La presidente entrante ha illustrato la prospettiva del nuovo direttivo, collegando il tema del biennio ai contenuti del romanzo presentato durante la serata. «Tra gli obiettivi della Fidapa c’è quello di far emergere il talento delle donne», ha spiegato Ruffa, citando un passaggio del libro in cui la protagonista riflette sui limiti e sui condizionamenti che hanno storicamente segnato l’accesso delle donne a ruoli professionali più autonomi.

Il direttivo uscente era composto da Domenica Pontoriero (presidente), Concetta Bordino (vicepresidente), Ilaria Concettina (segretaria), Annunziata Rombolà (tesoriera) e Chiara Epifanio (past presidente). Il nuovo direttivo, in carica fino al 2027, comprende invece Maria Domenica Ruffa (presidente), Lucia Romana Libertino (vicepresidente), Maria Antonietta Pugliese (segretaria), Concetta Bordino (tesoriera) e Domenica Pontoriero (past presidente).

Durante la cerimonia, la presidente uscente ha presentato un video riepilogativo delle iniziative realizzate nel biennio precedente. Nel corso della serata è stato inoltre richiamato il tema della violenza sulle donne, con la lettura di un estratto da Paesi tuoi di Cesare Pavese a cura di Rosanna Pontoriero.