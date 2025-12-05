I docenti Christian Capula e Simone Di Iorgi hanno introdotto le basi del marketing digitale in un incontro promosso da Confcommercio e finanziato dalla Camera di Commercio che proseguirà a Crotone e Catanzaro

Si è svolto questa mattina a Vibo Valentia il primo appuntamento del nuovo Corso di Digital Marketing per Imprenditori, iniziativa promossa da Confcommercio Calabria Centrale per supportare le aziende del territorio nei processi di crescita, innovazione e trasformazione digitale. L’incontro ha registrato una partecipazione numerosa, confermando l’interesse sempre più forte degli imprenditori verso le competenze digitali.

Nel corso della giornata, i docenti Christian Capula e Samuele Di Iorgi hanno illustrato i concetti fondamentali del marketing digitale, offrendo – come spiegato da Confcommercio – «una panoramica chiara e applicabile alle attività del territorio». L’attenzione e il coinvolgimento dei presenti hanno evidenziato come il mondo produttivo locale sia particolarmente sensibile ai temi dell’innovazione. L’associazione sottolinea che questa risposta rappresenta «un segnale importante che testimonia il ruolo di Confcommercio, sempre vicina alle imprese e impegnata nel supportarle nei processi di sviluppo e trasformazione».

Il corso non si esaurisce con la tappa di Vibo Valentia: l’iniziativa proseguirà nelle altre sedi territoriali con due nuovi appuntamenti già programmati. Il calendario prevede le date del 5 dicembre a Crotone (ore 15:30) e del 6 dicembre a Catanzaro (ore 9:30), per consentire la partecipazione anche a chi non ha potuto essere presente al primo incontro.

Gli imprenditori interessati a valutare il livello di digitalizzazione della propria azienda potranno inoltre richiedere un assessment digitale preliminare tramite EDI Confcommercio, il servizio dedicato ai processi innovativi e digitali delle imprese.

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della Camera di Commercio Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia, nell’ambito delle iniziative volte a sostenere competitività e innovazione del territorio.