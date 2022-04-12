I dipendenti attenderanno l’incontro tra i sindacati, una delegazione di lavoratori ed il prefetto

Sit-in di protesta oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, da parte dei lavoratori precari Legge 15/2008 di Vibo Valentia dipendenti di “Azienda Calabria Lavoro”, rappresentati dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, i lavoratori precari Legge 15/2008 di Vibo Valentia, dipendenti di Azienda Calabria Lavoro,

Il raduno e la protesta sono previste dinanzi alla Prefettura di Vibo Valentia. Stato di agitazione, dunque, per i lavoratori una cui delegazione sarà ricevuta dal prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli. alla base della protesta, come riferito dalla segreteria regionale Felsa Cisl Calabria, il serio rischio di interruzione contrattuale con l’Azienda “Calabria Lavoro”, dopo più di venti anni di precariato.