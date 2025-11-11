L’evento del 18 novembre prevede una sessione riservata ai tour operator e agenzie di viaggio per definire collaborazioni e pacchetti turistici, e un incontro pubblico alle 17:30 al Valentianum per promuovere le nuove opportunità del territorio

"Vibo città di tutte le epoche": è questo il nome del piano di marketing territoriale che verrà presentato dall’Amministrazione comunale martedì 18 novembre. Una progetto, fanno sapere, che «abbraccia idealmente la storia della città dall'antica Hipponion fino all'età contemporanea» e «si articola in una doppia sessione strategica».

I lavori al mattino si apriranno con «il Tavolo tecnico ristretto a circa quaranta tra Tour operator e Agenzie di viaggi di settore. Questa fase – sottolinea il Comune in una nota stampa – è essenziale per superare la fase teorica e avviare immediatamente il dibattito sull'applicazione concreta del Piano. L'obiettivo è stringere partnership e definire le modalità per inserire i nuovi pacchetti, itinerari ed esperienze di Vibo Valentia nei circuiti turistici». Pomeriggio sarà la volta de «la chiamata a tutta la città accogliente. Alle ore 17:30, nella sala “Scrigno” del complesso “Valentianum”, si terrà l'evento istituzionale e pubblico. La sessione è concepita come una mobilitazione generale, con inviti estesi a tutte le componenti che costituiscono il vasto tessuto della cosiddetta "città accogliente": le autorità religiose, la Camera di commercio, le Associazioni datoriali e di rappresentanza delle categorie professionali, imprenditoriali e commerciali, le Associazioni culturali, gli albergatori e i ristoratori. Saranno illustrate le nuove narrative, i prodotti turistici e le opportunità di sinergia».

Queste le dichiarazioni del sindaco Enzo Romeo: «”Vibo città di tutte le epoche” non è solo uno slogan, ma la chiave per sbloccare il potenziale inespresso della nostra città. Vogliamo trasformare la nostra ricchezza storica e culturale in un prodotto turistico integrato e vendibile. Il messaggio che lanciamo al tessuto economico è: collaborazione e coraggio. L'Ente pubblico fornisce la visione strategica ma il successo si misurerà sulla capacità dei nostri imprenditori di cogliere questa opportunità. Solo con una sinergia autentica tra tutti i soggetti coinvolti potremo massimizzare l'attrattività del nostro territorio. Un’opportunità per dimostrare la capacità di tutte le realtà cittadine nel condividere un percorso di promozione e crescita».

Stefano Soriano, assessore alla Cultura e Turismo: «Le nuove narrative si concentreranno sull'offerta di esperienze tematiche che superano il concetto di semplice visita, permettendo di immergersi nella storia di Vibo. La sessione mattutina con i tour operator è un segnale forte: dobbiamo dimostrare al mercato che i nostri prodotti sono maturi, organizzati e competitivi. Vogliamo che Vibo Valentia entri stabilmente nei circuiti turistici di alto livello, garantendo la qualità dell'accoglienza e dell'offerta integrata».