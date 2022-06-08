Servirà per monitorare il fenomeno e di conseguenza definire le linee d'intervento. Prevista anche l'assistenza e l'accompagnamento al lavoro regolare delle vittime di sfruttamento

È stato istituito presso la Prefettura di Vibo Valentia nell’ambito del Consiglio territoriale per l’immigrazione, appositamente convocato nella giornata di ieri, il tavolo permanente per il contrasto allo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, previsto dal Protocollo d’intesa siglato il 14 luglio 2021 dal Ministero del Lavoro, delle Politiche agricole e l’Anci, allo scopo di arginare il fenomeno del caporalato nel nostro Paese.

Il tavolo – informa la Prefettura con una nota – costituirà punto di raccordo e di riferimento per il monitoraggio del fenomeno e l’analisi di dati e bisogni rilevabili in sede locale utile per la definizione di indirizzi e linee d’intervento da attivare sinergicamente dai vari livelli istituzionali coinvolti.

Numerose le iniziative sottoposte all’attenzione del tavolo, che saranno approfondite nelle prossime riunioni con l’intento di tradurle in proposte progettuali finalizzate alla prevenzione del fenomeno, assistenza, integrazione e accompagnamento al lavoro regolare delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento.