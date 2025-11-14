Nove giovani dell’Istituto Tecnico Economico vibonese incontrano la società specializzata in consulenza d’impresa per un incontro formativo: «Nel Vibonese molte carenze ma è anche tante possibilità professionali per chi si approccia con serietà e competenza al mondo del lavoro»

Un incontro tra scuola e impresa per dare ai giovani uno sguardo concreto sul futuro professionale. Questa mattina la Kairos M&C s.r.l., società vibonese specializzata in consulenza di direzione aziendale, ha accolto nei propri uffici di Viale Giacomo Matteotti nove studenti dell’indirizzo AFM–SIA dell’Istituto Tecnico Economico di Vibo Valentia, accompagnati dalla professoressa Claudia Varrese. Una visita che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con una realtà locale in linea con il loro percorso di studi, fatto di discipline economiche, aziendali e informatiche.

«I ragazzi hanno trovato molto interessante la scoperta, nella realtà vibonese, di una società come la Kairos M&C, che offre consulenza di direzione aziendale», spiegano dall’azienda, sottolineando la piena corrispondenza tra competenze scolastiche e attività svolte.

Il confronto è stato guidato dal tema scelto per il Pmi Day 2025, “Scegliere”. Da qui il messaggio rivolto agli studenti: «Se è vero che il nostro territorio ha mille problemi e carenze, è altrettanto vero che offre tantissime opportunità a chi si approccia con entusiasmo e professionalità al mondo imprenditoriale e dei servizi. È quindi possibile scegliere di fare impresa e restare in questa terra».

Durante l’incontro, lo staff ha illustrato la storia della società, le competenze interne e le attività svolte quotidianamente. Gli studenti, dal canto loro, «hanno scoperto le tante attinenze con il percorso di studi che hanno scelto» e hanno seguito con attenzione tutta la visita: «Li abbiamo visti molto attenti ed interessati e quindi crediamo di aver soddisfatto le loro attese».

Il momento si è concluso con la promessa di rivedersi: «Ci siamo salutati con un arrivederci, dichiarando la nostra disponibilità ad altri incontri di approfondimento». Un impegno che rafforza il legame tra il mondo della scuola e quello delle imprese del territorio, nella convinzione che la scelta del futuro passi anche da esperienze come questa.