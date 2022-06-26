Il commissario Caffo e segretario Calvetta: «In questo momento è importante intensificare dialogo e collaborazione»

Eletto il nuovo presidente dell’Area territoriale di Vibo Valentia di Confcommercio Calabria Centrale. È Salvatore Nusdeo, giovane e noto imprenditore vibonese, che per acclamazione ha ricevuto dall’assemblea degli associati mandato per proseguire l’attività fin ora svolta nella qualità di commissario. [Continua in basso]

“Un attestato di stima e fiducia a cui ci associamo – dicono il commissario della Camera di commercio di Vibo Valentia Sebastiano Caffo e il segretario generale Bruno Calvetta nel rivolgere al neopresidente il loro messaggio augurale – che premia non solo l’impegno fin qui profuso, ma anche la capacità di governare con determinazione e apertura l’importante associazione di categoria in un momento di transizione interna e in un periodo in cui situazioni contingenti hanno aggravato ancora di più le difficoltà di un settore fondamentale della nostra economia, fortemente penalizzato dai contraccolpi di una crisi endemica e degli effetti della pandemia ancora non completamente superata. Saper ascoltare e dialogare, proporre idee e condividere percorsi sono stati i punti di forza del suo approccio associativo e della conquista di un forte consenso per questa nuova sfida, che il neopresidente, siamo certi, continuerà ad affrontare con entusiasmo e determinazione, con competenza e autorevolezza per dare slancio ad una programmazione partecipata e condivisa con il territorio e con i partner istituzionali, sapendo di trovare nella Camera di Commercio un interlocutore attento e disponibile, sicuro ed affidabile».

«E’ questo il momento di intensificare dialogo e collaborazione –sottolineano Caffo e Calvetta – per interventi che aprano a nuove prospettive per il commercio e per tutto il terziario, scongiurando rischi di ulteriori chiusure ed emorragie occupazionali. La strada certamente non è semplice ma è sicuramente percorribile: dalla nostra parte abbiamo un ricco patrimonio di risorse identitarie, un capitale umano di valore costituito da imprenditori capaci e coraggiosi e da giovani, tanti, dinamici e competenti, energie primarie per la competitività e lo sviluppo del sistema produttivo e dell’intera economia; ma di più, ora possiamo puntare anche su nuove e importanti fonti di finanziamento, che sta a noi attrarre e impiegare con credibilità, capacità di interazione e sintesi. Semplificazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, informazione e formazione, sono queste alcune delle direttrici su cui la Camera di Commercio si muove e su cui è pronta a rivitalizzare il confronto. Pertanto -concludono il commissario Caffo e il segretario Calvetta- auspicando un incontro a breve, ribadiamo al neo presidente Salvatore Nusdeo i sensi della nostra stima, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro».