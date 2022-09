Il vibonese Francesco Fortuna è il “re della pizza contemporanea”

Il vibonese Francesco Fortuna si aggiudica il premio come miglior pizzaiolo della categoria. A lui è andato il Trofeo Pulcinella categoria “Re della pizza contemporanea”. La competizione internazionale per pizzaioli organizzata dall’Associazione Mani D’oro, che quest’ anno giunge al suo settimo appuntamento. A contendersi il podio cento pizzaioli provenienti da diverse parti del mondo. [Continua in basso]

La gara si è svolta a Napoli al ristorante Le Terrazze il 26 e 27 settembre scorsi. A convincere la giuria di esperti è stato il 35enne vibonese, già campione del mondo nel 2018, che ha avuto la meglio su professionisti pizzaioli ed emergenti. Una sfida senza esclusione di colpi, tra pomodori e farine.

Un evento promosso da Attilio Albachiara, presidente di Associazione Mani d’Oro che dal 2015 richiama giovani pizzaioli che hanno voglia di mettersi in gioco e che ogni giorno sfornano pizze con impegno e passione.

«È per me una grande soddisfazione avere portato a casa il trofeo Pulcinella», ha commentato Francesco Fortuna che ha già collezionato numerosi riconoscimenti: dal miglior pizzaiolo calabrese 2022, al pizzaiolo stellato nel 2018. E ancora, campione di pizza napoletana, campione di pizza fritta e brand ambassador azienda oro di Napoli per il sud Italia.

