Torna “La DiVin Nicotera”, degustazioni di vini e un convegno sull’Igt Costa degli Dei

Il vino torna ad essere protagonista a Nicotera con la terza edizione de "La DiVin Nicotera", la rassegna di aziende vinicole del territorio che si terrà nella cittadina costiera il prossimo 12 novembre. Una manifestazione che s'ingrandisce e si struttura, organizzata quest'anno dal Comune di Nicotera in collaborazione con il Consorzio Gal – Terre Vibonesi, l'associazione a tutela dei consumatori UDi.Con. e l'Associazione viticoltori vibonesi – nata nell'aprile del 2020 e da subito al lavoro per ottenere la registrazione a livello comunitario della Indicazione geografica tipica "Igt Costa degli Dei" per i vini prodotti nei comuni ricadenti nel territorio costiero vibonese, da Pizzo a Nicotera, e aree limitrofe.

E proprio quest’ultimo tema sarà al centro del convegno che aprirà l’evento del 12 novembre a Nicotera. Un momento di confronto e un’occasione per fare il punto della situazione, dal titolo “Verso il riconoscimento europeo. Una grande opportunità per i viticoltori della Costa degli Dei”. Il convegno avrà inizio alle ore 17 a Palazzo Convento, nella sala consiliare comunale, e, dopo i saluti del sindaco nicoterese Giuseppe Marasco, vedrà gli interventi del presidente di Gal – Terre vibonesi Vitaliano Papillo, del presidente dell’Associazione viticoltori vibonesi Gerardo Marvasi, della professoressa Maria Teresa Russo, docente di Chimica e di sicurezza degli alimenti nonché Pro-rettore Grandi Progetti e infrastrutture di ricerca dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e infine del direttore generale del Dipartimento agricoltura della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo. Le conclusioni saranno invece affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

A seguire, si entrerà nel vivo della serata con la degustazione di vini e prodotti tipici locali che si terrà in piazza Garibaldi e lungo la suggestiva cornice di viale Castello all'ombra del settecentesco Castello dei Ruffo, dove saranno allestiti gli stand. Il tutto con il sottofondo della musica curata da Andrea Cogliandro e dalla Street Band di Nicotera.