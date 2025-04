Vibo, tutto pronto al Torrefranca per il viaggio musicale tra Romanticismo e Novecento del pianista Lorenzo Bevacqua

La prestigiosa stagione concertistica 2025 del Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, realizzata in sinergia con Ama Calabria, continua ad offrire appuntamenti di elevato spessore artistico per gli appassionati della grande musica. Domani alle ore 18, la Sala concerti della nuova sede del Conservatorio, ospitata nella suggestiva cornice dell’ex Collegio dei Gesuiti, si prepara ad accogliere il recital pianistico del maestro Lorenzo Bevacqua, figura di spicco del panorama musicale contemporaneo e stimato docente di pianoforte principale presso lo stesso Istituto. Il concerto di Bevacqua si preannuncia come «un’esperienza musicale intensa e variegata – hanno fatto sapere dal Conservatorio attraverso un comunicato stampa -, un vero e proprio viaggio sonoro che condurrà il pubblico attraverso le passioni e le innovazioni del repertorio romantico e moderno». Il programma scelto dal maestro è un «sapiente equilibrio tra pagine di profonda espressività e momenti di travolgente virtuosismo, capaci di esaltare appieno le infinite possibilità timbriche ed emotive del pianoforte».

Ad aprire la serata «sarà la monumentale “Sonata op. 111” di Ludwig van Beethoven, un capolavoro emblematico dell’ultima fase creativa del genio tedesco, caratterizzato da una profondità spirituale e da una ricerca formale audace». A seguire, il pubblico potrà immergersi nella complessità e nel fascino della “Sonata op. 58 n. 3” di Fryderyk Chopin, «una delle composizioni più impegnative e poetiche del repertorio romantico per pianoforte. Il gran finale sarà affidato a un’escursione nel vivace e ritmicamente incalzante Novecento con i “Tre movimenti da Petrouchka” di Igor Stravinskij, una pagina virtuosistica e dal forte carattere teatrale, tratta dal celebre balletto russo». La carriera di Lorenzo Bevacqua è «costellata di successi e prestigiosi riconoscimenti. Vincitore di ben 15 concorsi pianistici nazionali e internazionali, si è distinto in particolare per la vittoria assoluta al Premio “Martucci” di Novara, aggiudicandosi anche l’apprezzamento del pubblico e il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano del compositore Giuseppe Martucci».

Tra gli altri importanti traguardi, spiccano il «secondo premio all’Italo-americano “Music Contest” nel 2021, grazie a una raffinata interpretazione della quarta ballata di Chopin, e il primo premio al “Music in the World International Prize” nel 2022». Attualmente impegnato anche come direttore artistico del “Glissando Chamber Music Festival” di Corigliano-Rossano, Lorenzo Bevacqua è «unanimemente considerato una delle voci più interessanti e promettenti della nuova generazione di pianisti italiani».