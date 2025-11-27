A Caria l’atmosfera natalizia si accenderà ufficialmente domenica 30 novembre alle ore 17 con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, visitabile fino al giorno dell’Epifania. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia della Trasfigurazione guidata da don Felice Palamara, propone un percorso immersivo all’interno del centro storico e sostiene un progetto comunitario: il restauro dell’Oratorio “Don Bosco”, uno spazio dedicato ai giovani e alle persone in difficoltà. Il percorso di quest’anno, allestito in via Regina Elena, condurrà i visitatori tra ghirlande, luci e sapienti decorazioni fino alla “Casa di Ghiaccio”, prima tappa dell’esperienza. Qui, attraverso un video, sarà possibile conoscere la storia di Babbo Natale, mentre ai piani superiori i più piccoli potranno scrivere la propria letterina.

La locandina dell'evento

Gli Elfi accompagneranno poi i visitatori lungo le varie stanze della Casa di Babbo Natale: dal salone, con il grande camino acceso, alla stanza delle caramelle; dalla stanza delle lettere, fino alla camera da letto raggiungibile attraverso la “scala incantata”. Durante la visita non mancheranno popcorn, zucchero filato e piccoli doni pensati per i bambini. Al termine, Babbo Natale consegnerà a ogni visitatore una pergamena con un racconto natalizio e una statuetta del Bambino Gesù. «Vogliamo offrire un’esperienza di fraternità, donando e ricevendo un sorriso», ha spiegato a il Vibonese don Felice.

Dietro l’iniziativa «c’è un progetto più ampio: la ristrutturazione della casa parrocchiale che ospiterà l’Oratorio “Don Bosco”, con l’obiettivo di creare anche “La piccola Betlemme”, una Casa della carità per accogliere chi è solo e abbandonato. È un sogno che portiamo avanti come comunità da qualche tempo», ha sottolineato il parroco.

La realizzazione della Casa di Babbo Natale ha coinvolto, nei mesi scorsi, decine di volontari cariesi di ogni età, impegnati nell’allestimento finemente curato di ambienti e scenografie. Un lavoro condiviso che, oltre all’obiettivo pratico, ha favorito momenti di incontro e collaborazione. «Ognuno ha messo a disposizione tempo, talenti e creatività», raccontano gli organizzatori. L’inaugurazione è fissata per domenica 30 novembre alle ore 17. Per conoscere giorni e orari di apertura della Casa di Babbo Natale durante tutte le festività sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social dedicate.