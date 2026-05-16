L'iniziativa è stata promossa dalle Pro Loco Tre Colli e Acquaro, con la collaborazione di Mare Vitae e dell'amministrazione comunale. Gli organizzatori: «Far rete è crescita, bisogna creare entusiasmo soprattutto tra i giovani»

Le Pro Loco Tre Colli e Acquaro, avvalendosi della collaborazione di Mare Vitae e dell’Amministrazione Comunale di Dinami guidata dal sindaco Antonino di Bella, hanno dato origine a un evento che ha racchiuso aspetti ludici, culturali, di promozione e confronto tra le varie realtà associative.

L'evento

L'evento, avvenuto a Melicuccà di Dinami, ha avuto inizio con la consegna di un riconoscimento di merito da parte della maestra d’arte Barbara Pisano ai bambini che hanno partecipato al laboratorio “Educare all’Arte“ tenutosi a Monsoreto di Dinami nei giorni precedenti. Momenti di interessante aspetto artistico e culturale, inoltre, con l’apertura della mostra itinerante ideata e curata da Giuseppe Esposito “I Yéryani di Malamotta“ composta da diverse opere realizzate con diverse tecniche da parte di artisti sia regionali che nazionali.

Si è continuato poi con un dibattito costruttivo dal titolo “Identità Territoriale, abitare tra miti e leggende“ iniziato con i saluti istituzionale da parte del sindaco Antonino di Bella, per continuare con la presentazione del progetto di promozione sull’abitare in case di terra cruda, a cura del referente regionale dell’Associazione della Città in terra cruda, Antonio Varrà.

Nuove collaborazioni

Il dibattito è risultato interessante e costruttivo grazie anche a una congrua partecipazione di diverse realtà associative e di numerosi volontari presenti che hanno contribuito apportando le proprie idee di sviluppo, miglioramento e crescita riguardante i rispettivi territori.

«Un'iniziativa di elevata importanza - affermano gli organizzatori - perché ha dato la possibilità di far nascere nuove collaborazioni nel mondo del volontariato e queste non possono fare che bene alle nostre piccole realtà, dove spesso non si riesce a fare rete, ma si rimane da soli nel realizzare eventi, solitudine che spesso si trasforma in delusione e amarezza e conseguentemente in abbandono delle proprie realtà.

Bisogna creare stimoli e condizioni di entusiasmo soprattutto per i giovani, categoria fragile in questo periodo storico, da questo nasce l’intento di unire le proprie competenze e le relative esperienze confrontandosi insieme, perché il confronto è crescita. Non ci rimane altro che continuare con il percorso ormai tracciato invitando alla collaborazione ulteriori Associazioni che hanno a cuore il futuro dei nostri territori». Appuntamento a sabato pomeriggio ore 15:00 presso la villa comunale di Melicuccà di Dinami per un laboratorio in terra cruda, dove anche i questa occasione i bambini saranno i protagonisti.