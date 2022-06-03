L'ultima opera dell'autore riguardante la Calabria, gli insediamenti cristiani ed anche la cittadina che ospiterà l'evento

Domenica 5 giugno, alle ore 17:30, la biblioteca comunale di Filadelfia ha organizzato la presentazione del libro “Calabria, insediamenti cristiani e origini delle feste. Filadelfia, la santa patrona e i patroni delle sue parrocchie” di Michele Furci. L’evento si terrà all’interno del salone delle biblioteca. Previsti i saluti di Anna Bartucca (sindaco di Filadelfia), don Giovanni Primerano (parroco della chiesa di Santa Barbara), Mariarosa Anello (direttrice della biblioteca comunale). Due i relatori che interverranno: Foca Accetta (scrittore) e mons. Filippo Ramondino (direttore dell’istituto di Scienze Religiose). Sarà presente anche l’autore.