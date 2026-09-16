Dopo il successo degli appuntamenti di Estate a Casa Berto e del Premio Letterario Giuseppe Berto, il settembre culturale del Comune di Ricadi non si ferma e fa tappa nella frazione di Santa Domenica. Dal 18 al 20 settembre, la sala convegni del Museo archeologico paleontologico ospiterà una ricca “Tre Giorni Letteraria”, tre appuntamenti coordinati per trasformare gli spazi di incontro in presidi permanenti di dibattito, condivisione e crescita civile.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Ricadi – Assessorato alla Cultura e dalla rete museale Mu.Ri., in stretta collaborazione con il Club per l’Unesco di Vibo Valentia, MedExperience e la WigWam Local Community.

Portare la cultura nelle piazze e nei luoghi di comunità

L'obiettivo della rassegna – si legge in un post diffuso sui social dal Comune - è diffondere il valore della lettura oltre le tradizionali cornici, radicando i libri nelle piazze, nei musei territoriali e nei luoghi della quotidianità cittadina. Portare il confronto pubblico sui temi dell'attualità, della memoria e della narrativa locale significa restituire alla cultura la sua funzione primaria: un bene comune in grado di creare coesione e stimolare lo spirito critico.

I libri protagonisti della Tre giorni

Il programma

Il programma degli incontri (ore 18:30 – Sala Convegni Museo Archeologico Paleontologico)

Venerdì 18 settembre: Presentazione del libro “I padroni della ’Ndrangheta” di Claudio Cordova. Interviene: Domenico Tomaselli, assessore alla Cultura (in veste di moderatore).

Sabato 19 settembre: Presentazione del libro “Una stella nei campi” di Giuseppe Gervasi. Intervengono: Domenico Tomaselli (saluti istituzionali) e Dario Godano, storico e archeologo (relatore).

Domenica 20 settembre: Presentazione del libro “Il tempo del Male” di Santo Gioffrè. Intervengono: Domenico Tomaselli (saluti istituzionali) e Dario Godano (relatore). Modera: Nicola Rombolà, giornalista e docente.