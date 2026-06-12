Una serata di musica, spettacolo e divertimento per tornare a vivere Rombiolo «come non succedeva da anni». È quella in programma sabato 13 giugno 2026, in occasione della festa in onore di Sant’Antonio di Padova, negli spazi del convento di Sant’Antonio di Padova.

L’appuntamento è fissato per le 21.30. La serata prenderà il via con "Sarà perché ti amo" e proseguirà con "Love Generation 90", il format dedicato al viaggio musicale dagli anni Novanta ad oggi, in arrivo direttamente dal Trentino per una tappa speciale a Rombiolo.

In programma musica, spettacolo di animazione e tanto divertimento, con service audio, luci e organizzazione a cura di Timpani Eventi. L’ingresso sarà gratuito. L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la comunità e a quanti vorranno partecipare a una serata pensata per ballare, cantare e condividere un momento di festa.