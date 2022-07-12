Appuntamento musicale con centinaia di strumentisti provenienti da tutte le province della regione dedicato al 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace

Mercoledì 13 luglio alle ore 21:00 in piazza Barillari a Serra San Bruno, si terrà l’ottava edizione del concerto “Calabria Evolutions” che vede riuniti nel consueto appuntamento musicale estivo centinaia di strumentisti provenienti da tutte le provincie calabresi e da numerose formazioni musicali che operano nella regione. L’evento è promosso da Ama Calabria con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Calabria nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria”. [Continua in basso]

Il progetto “Calabria Evolution” quest’anno è dedicato alle celebrazioni del ritrovamento 50 anni fa dei Bronzi di Riace per la promozione della cultura musicale, della storia e delle bellezze della Regione: «Calabria Evolution da sempre si caratterizza per la valorizzazione del territorio attraverso l’aggregazione e socializzazione di tanti giovani talenti grazie ai quali sarà possibile realizzare, attraverso un esemplare e professionale momento di confronto, quella rivoluzione culturale e sociale di cui la Calabria ha bisogno».



Il progetto prevede l’organizzazione di un campus articolato in lezioni individuali, masterclass, prove di sezione e prove di orchestra, in altri termini un bouquet di attività formative che permetteranno ai giovani musicisti di accrescere significativamente le loro competenze musicali. L’insieme di tutti questi giovani permette ogni anno di costituire una maestosa orchestra che avrà il privilegio, anche per questa edizione, di poter suonare con un testimonial della grande musica internazionale: il trombettista Angelo Cavallo. A coordinare i lavori il maestro Maurizio Managò, operatore musicale che riunisce accanto a sè gli allievi del triennio di Direzione e Strumentazione del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.



I ragazzi che compongono l’orchestra di “Calabria Evolution” provengono dai seguenti complessi: orchestra Tirrenium della provincia di Vibo Valentia, orchestra di Fiati di Serra San Bruno, banda musicale “Francesco. Cilea” di San Calogero, orchestra giovanile di Laureana di Borrello, banda Musicale “Ing. F. Rizzo” di Mirto-Crosia, associazione musicale “Suoni e Note” di Torre Melissa, associazione musicale “Stanislao Pisani” città di Casabona, complesso bandistico “Antonio De Bartolo” di Corigliano Calabro (CS), gran complesso bandistico Città di Girifalco, associazione musicale Culturale Limbadese, complesso bandistico Città di Zaccanopoli, concert Band di Melicucco, orchestra di fiati “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina, associazione musicale Francesco Cilea Monterosso Calabro. Nel corso del concerto saranno eseguite musiche di: André Waignein, Giovanni Orsomando, Thierry Deleruyelle, Enrico Pasini, Ennio Morricone, Franco Arrigoni, Larry Neek, Jacob de Haan, Jean-Baptiste Arban e Marco Tamanini.