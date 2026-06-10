Sarà l’occasione per discutere di cittadinanza attiva, accesso ai programmi europei e nuove prospettive. Durante l’evento sarà presentato anche il podcast “Kimmicunti?”, dedicato alle storie e alle esperienze delle comunità locali

Continuano le attività sul territorio di Aicem Calabria, con l'intento di integrazione e unione tra culture e popoli. Tanto è già stato fatto dall'associazione e tanto c'è ancora da fare. A tal proposito, nonostante l'arrivo dell'estate, non si fermano le iniziative e la prossima è già fissata.

Next step Europa

Si terrà il 13 giugno, l’evento promosso da Aicem Calabria e ospitato dall’Amministrazione Comunale di Spilinga, nel proprio Salone Comunale. “Next Step Europa”, questo il nome dell’evento, che si propone un obiettivo importante: far conoscere ai giovani e agli amministratori del territorio gli strumenti e le buone pratiche che l’Unione Europea offre.

Queste opportunità, in quanto tali, non sono infatti appannaggio di pochi eppure, per una serie di motivi sono poco conosciute o poco accessibili. Per questo Aicem Calabria si propone anche di aiutare a mettere in pratica tali opportunità. L’evento si cala all’interno del più ampio progetto “Civic Lab”, il cui obiettivo è favorire la partecipazione attiva come chiave per la valorizzazione del territorio attraverso la formazione dei giovani.

"Civic lab" e "Kimmicunti?"

Il gran finale del progetto prevede di portare tutte le proposte e le buone pratiche a Bruxelles e saranno proprio i partecipanti a farlo. Nell’ambito del progetto ci saranno diversi eventi aperti a tutti, tra cui quello del 13 giugno. Ci saranno poi dei momenti di discussione per riflettere insieme sulle sfide che si pongono per quanto riguarda l’accessibilità a queste opportunità e alla partecipazione attiva dei giovani sul nostro territorio. Si cercherà di capire, insieme, cosa si può fare per migliorare le cose.

“Civic Lab” è anche un’opportunità per mettersi in gioco per il proprio territorio, sono previsti infatti diversi eventi collaterali che verranno organizzati proprio dai partecipanti. Verrà inoltre lanciato il podcast “Kimmicunti?”, nato proprio all’interno di “Civic Lab”, per raccontare le varie storie che popolano le nostre zone: di chi va, di chi resta e di chi costruisce. L’appuntamento è il 13 giugno alle 17:30.