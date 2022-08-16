Tutti gli articoli di Eventi
Sedicesima edizione della Festa della Birra, mercoledì 17 agosto, a Vena Media in piazza Cerantonio. Organizzata dall’associazione Alvorano e dallo staff di Balloon art di Vibo Valentia, oltre alla degustazione dei prodotti tipici del territorio, la serata prevede l’intrattenimento con lo staff di Ale&Ang Karaoke e musica disco fino a tarda notte con Davide Lipari D.J. Appuntamento dunque alle ore 21 per un evento che andrà avanti fino a notte fonda all’insegna del divertimento.