La Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia presenta un nuovo appuntamento della stagione concertistica Vibo Verdiana 2026: venerdì 6 marzo alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Valentianum, due musicisti calabresi saliranno sul palco per un concerto per violino e pianoforte di raffinata eleganza. Cecilia Popa Mare al violino e Giuseppe D’Elia al pianoforte offriranno al pubblico un percorso musicale ricco di sfumature, capace di unire tecnica e sensibilità interpretativa.

Il programma propone un dialogo tra epoche e stili diversi: due sonate – una di Beethoven e una di Debussy – che alternano intensità emotiva e leggerezza timbrica, e l’Introduction et Rondo Capriccioso di Saint-Saëns, un pezzo brillante e virtuosistico che chiude il concerto con energia e fascino.

Il direttore artistico Andrea Brissa commenta: «Si tratta di un percorso musicale che mette in luce la varietà espressiva del violino e del pianoforte. Ogni composizione ha un carattere distintivo: dalla profondità e intensità di Beethoven, alla leggerezza e raffinatezza di Debussy, fino alla brillantezza di Saint-Saëns. Gli interpreti offrono una lettura elegante e attenta a ogni sfumatura, in un concerto pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico».

Un’occasione unica per ascoltare due interpreti calabresi di grande talento su un palcoscenico prestigioso, in un pomeriggio dedicato alla bellezza e alla poesia della musica dal vivo. L’evento è patrocinato dal Comune di Vibo Valentia e dal Ministero della Cultura (MIC) e conferma l’impegno della Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia nel promuovere concerti di alta qualità, valorizzando le eccellenze locali e offrendo al pubblico momenti di intensa emozione artistica.