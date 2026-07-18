Il progetto di Garage 68, sostenuto dal Comune e realizzato con l'associazione Moderata Durant, unisce riqualificazione degli spazi e performance artistiche. Si parte il 19 luglio da Porta del Conte d'Apice

Tre luoghi storici, tre appuntamenti e un percorso che punta a riportare al centro della vita cittadina spazi poco frequentati. Nasce "Riemersa", progetto di rigenerazione urbana ideato da Garage 68, patrocinato dal Comune di Vibo Valentia – assessorato alla Cultura e al Turismo e realizzato in collaborazione con l'associazione Moderata Durant.

Il primo appuntamento è in programma sabato 19 luglio alle 21, tra Porta del Conte d'Apice e l'area verde antistante la chiesetta della Madonna dei Poveri, nel centro storico di Vibo Valentia.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare nuove occasioni di incontro attraverso l'arte, riportando l'attenzione su luoghi che fanno parte della storia cittadina ma che oggi risultano poco conosciuti o poco frequentati.

Ogni appuntamento sarà articolato in due momenti. Il primo prevede un intervento di pulizia e riqualificazione dell'area, aperto alla partecipazione dei cittadini. Il secondo trasformerà lo stesso spazio in un luogo dedicato ad arte, musica, danza, teatro e arti visive, in dialogo con il patrimonio storico della città.

L'obiettivo, spiegano i promotori, è dimostrare come la cura degli spazi pubblici e le attività culturali possano favorire nuove occasioni di incontro, rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare luoghi identitari.

«Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa per la qualità e l'originalità della proposta, ideata da un collettivo di giovani vibonesi che rappresentano davvero il presente e il futuro di questa città», dichiara l'assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano.

«Abbiamo scelto artisti che fanno della sperimentazione il cuore della loro ricerca – spiega Annalisa Valente di Garage 68 – perché crediamo che ogni luogo abbia una storia diversa da raccontare e meriti un'esperienza costruita appositamente per valorizzarne l'identità. RIEMERSA non vuole semplicemente organizzare eventi culturali, ma creare nuove occasioni per vivere e riscoprire il patrimonio della città attraverso linguaggi contemporanei».

La serata inaugurale si svolgerà nei pressi di Porta del Conte d'Apice, una delle poche testimonianze superstiti dell'antica cinta muraria medievale. Nelle ore precedenti l'evento, l'associazione Moderata Durant promuoverà un intervento di pulizia dell'area con il coinvolgimento di volontari e cittadini.

Sul fronte artistico, il programma si aprirà con ISBLÅ, protagonista di un progetto musicale dedicato alla sperimentazione tra voce, elettronica e ambient. A seguire si esibirà Gabriele Carasco (Cocoon Recordings/Kript Records), dj e producer italiano con base a Berlino, con un set tra micro house, elettronica sperimentale e techno.

Le altre due tappe del progetto sono in calendario il 9 agosto e il 5 settembre. I dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.