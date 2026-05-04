Idee, esperienze e visioni al centro di un format che unisce contenuto e ispirazione. Un’edizione che punta su dialogo e contaminazione tra mondi diversi

Vibo Valentia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più significativi della stagione. Il 22 maggio 2026, al Teatro Comunale di Vibo Valentia, torna TEDx Vibo Valentia, l’evento organizzato su licenza TED che porta sul territorio idee, esperienze e visioni capaci di ispirare, far riflettere e generare confronto. TEDx è infatti la rete di eventi locali indipendenti che, nel mondo, sviluppano talk dal vivo attorno a un tema comune, affrontato ogni volta da prospettive differenti.

Il valore di TEDx sta proprio in questo: non una semplice successione di interventi, ma una costruzione editoriale in cui più talk dialogano tra loro attorno a una stessa tematica, offrendo al pubblico punti di vista diversi, linguaggi diversi e storie diverse. È questo il format che rende ogni edizione un’esperienza culturale viva, capace di unire contenuto, emozione e pensiero.

A dare già oggi la misura della portata dell’edizione 2026 sono i primi ospiti annunciati. Ci sarà Shaila Gatta, ballerina, showgirl e conduttrice, nota al grande pubblico per il suo percorso iniziato ad Amici, per il ruolo di Velina a Striscia la Notizia dal 2017 al 2021 e per la conduzione di Paperissima Sprint. Sarà sul palco anche Tiziano Scarparo, medico chirurgo che si occupa di medicina generale, dietologia e nutrizione, conosciuto per la sua attività divulgativa sul benessere alimentare e sul digiuno intermittente. Presente inoltre Angelo Greco, avvocato e giornalista, fondatore e direttore de La Legge per Tutti, tra i volti più riconoscibili della divulgazione giuridica italiana.

Tra i nomi già annunciati figura anche Lys Gomis, ex portiere cresciuto nel vivaio del Torino, con esperienze nel calcio professionistico tra Torino e Lecce e un percorso internazionale legato alla nazionale del Senegal. E ci sarà Ginevra Lamborghini, manager e imprenditrice, oggi Vice Presidente del Tonino Lamborghini Group, con responsabilità nell’area Healthy Lifestyle, Biohacking & Longevity. Un profilo che amplia ulteriormente il respiro dell’evento, portando sul palco anche il punto di vista dell’impresa, dell’innovazione e della visione strategica.

Il parterre già ufficializzato restituisce con chiarezza l’ambizione di TEDx Vibo Valentia: mettere in dialogo mondi apparentemente lontani come televisione, medicina, diritto, sport e impresa, dentro un unico spazio di racconto e confronto. A breve verranno ufficializzati tanti altri nominativi, arricchendo ulteriormente un’edizione che si annuncia già di grande richiamo.