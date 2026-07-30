Via Emilia si trasformerà in un villaggio dedicato alla cucina statunitense con stand gastronomici, dj set e spettacoli. Soriano: «Un appuntamento per valorizzare il territorio e animare il tessuto commerciale». Appuntamento il 31 luglio e il 1°agosto

Vibo Marina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, a partire dalle ore 20:00, Via Emilia si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato allo street food americano con la prima edizione dell’American Street Food Festival.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza capace di unire gastronomia, musica e intrattenimento, portando sul territorio l’atmosfera dei più celebri festival statunitensi.

Protagonisti saranno gli stand gastronomici con specialità tipiche della tradizione americana: hamburger, hot dog, pulled pork e tante altre proposte preparate al momento, accompagnate da birre, drink e prodotti selezionati.

Ad animare entrambe le serate ci saranno musica dal vivo e dj set, creando un’atmosfera coinvolgente pensata per famiglie, giovani e turisti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vibo Valentia assessorato Cultura e Turismo, «rappresenta un nuovo appuntamento – evidenzia l’assessore Stefano Soriano – dedicato alla valorizzazione di Vibo Marina e alla promozione del territorio attraverso eventi di qualità, capaci di richiamare visitatori e contribuire alla vivacità del tessuto commerciale locale.

L’ingresso sarà completamente gratuito, consentendo a cittadini e turisti di vivere due serate all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento».